Повышение налогов для военнослужащих: ВР приняла важное решение

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Ткачик Олеся
В Верховной Раде продолжают рассматривать поправки в законопроект об увеличении налогов.
Как считает нардеп Ирина Фриз, этот законопроект об увеличении налогов нарушает несколько статей Конституции.
Кроме того, она отметила, что наиболее цинично предложение председателя финансового комитета парламента Даниила Гетманцева, который предложил ввести 5% военного сбора, который будет в том числе и для военных.
Вместе с тем Верховная Рада 10 октября сказала "нет" инициативе Гетманцева в части увеличения налогов именно для военных.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что накануне стало известно о том, что Гетманцев предлагает увеличить военный сбор до 5% в том числе для военнослужащих. В Верховной Раде такое предложение назвали абсурдным и циничным. "Военный сбор увеличивают для самих военных! Теперь военнослужащие будут платить 5% военного сбора! С военных, которые на ППД, на лечении, на учебе или в отпуске — из них заберут 5% зарплаты. Учитывая, что средняя зарплата военнослужащих без боевых — 20 тыс грн, каждый воин еще на 1 тыс больше уплатит налогов!" – заявила нардеп Ирина Геращенко.
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