Повышение налогов для военнослужащих: ВР приняла важное решение

В Верховной Раде продолжают рассматривать поправки в законопроект об увеличении налогов.

Как считает нардеп Ирина Фриз, этот законопроект об увеличении налогов нарушает несколько статей Конституции.

"Он безнравственен и содержит ряд угроз для экономики и бизнеса. Он станет точкой отсчета для раскрутки галопирующей инфляции, обрушения курса гривны и остановки ряда предприятий", — отметила Фриз.

Кроме того, она отметила, что наиболее цинично предложение председателя финансового комитета парламента Даниила Гетманцева, который предложил ввести 5% военного сбора, который будет в том числе и для военных.

Вместе с тем Верховная Рада 10 октября сказала "нет" инициативе Гетманцева в части увеличения налогов именно для военных.

"Только что Верховная Рада Украины отклонила предложение Гетманцева о взыскании увеличенного до 5% военного сбора! 298 – депутатов проголосовала об отклонении этого увеличения для сил обороны!" – сообщила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что накануне стало известно о том, что Гетманцев предлагает увеличить военный сбор до 5% в том числе для военнослужащих. В Верховной Раде такое предложение назвали абсурдным и циничным. "Военный сбор увеличивают для самих военных! Теперь военнослужащие будут платить 5% военного сбора! С военных, которые на ППД, на лечении, на учебе или в отпуске — из них заберут 5% зарплаты. Учитывая, что средняя зарплата военнослужащих без боевых — 20 тыс грн, каждый воин еще на 1 тыс больше уплатит налогов!" – заявила нардеп Ирина Геращенко.





