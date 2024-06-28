Повышение Мойсюка: стало известно, почему его сватают на должность главкома

Ситуация на фронте имеет шанс улучшиться, когда власти осознают, что перевод на другую должность и даже увольнение не равны наказанию, отмечает политический эксперт Александр Кочетков.

Евгений Мойсюк

К сожалению, отмечает он, на сегодняшний день у наших генералов, которых в армии справедливо критикуют, есть два пути: повышение или перевод на другой участок.

"Я не о генерале Содоле (его, слава богу, пока не повысили), а о генерале Мойсюке, которого продолжают сватать на должность главнокомандующего ВСУ. Парадоксально, но лоббируют его те люди, которые в свое время требовали отставки Залужного, у кого Мойсюк был правой рукой и в пакете с которым он был уволен. И это не только депутат Безугла", — отметил эксперт.

При этом Кочетков подчеркивает, что отзывы военных о Мойсюке весьма противоречивы. Он в команде Залужного курировал контрнаступление в Запорожской области в 2023 году: контролировал планирование операций, анализировал результаты. Об отсутствии успехов на этом направлении и трагических последствиях ошибок известно всем, добавил эксперт.

"Журналист Бутусов вспоминал, что в сентябре 2022 года Мойсюк также курировал наступление на херсонский плацдарм россиян, где повторил один в один российскую тактику – "вперед-вперед", потери были огромны, но вражескую оборону прорвать так и не удалось. Кроме того, именно Мойсюка называют инициатором назначения генерала Зубанича ответственным за неудачную оборону Северодонецка и Лисичанская, из которых ВСУ вынуждены были отойти", — говорит эксперт.

По его информации, в политических кругах Мойсюка считают послушным и лояльным офису президента. Власти, говорит он, это знают и пока держат его на скамье запасных – уполномоченным президента по реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны.

"Вывод, который могу сделать из общения с военными и экспертами: генерал Мойсюк не отвечает высоким требованиям Главкома ВСУ — ни по опыту, ни по достижениям на поле боя. Он, может, и не самый плохой, но точно не самый лучший", — говорит эксперт.

По его словам, если такое назначение под давлением лоббистов все-таки произойдет, то оно нужных системных изменений не принесет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что нардеп Безуглая сказала о том, кто мог бы стать следующим главкомом.



