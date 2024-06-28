Повышение Мойсюка: стало известно, почему его сватают на должность главкома

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Ситуация на фронте имеет шанс улучшиться, когда власти осознают, что перевод на другую должность и даже увольнение не равны наказанию, отмечает политический эксперт Александр Кочетков.
Евгений Мойсюк
К сожалению, отмечает он, на сегодняшний день у наших генералов, которых в армии справедливо критикуют, есть два пути: повышение или перевод на другой участок.
При этом Кочетков подчеркивает, что отзывы военных о Мойсюке весьма противоречивы. Он в команде Залужного курировал контрнаступление в Запорожской области в 2023 году: контролировал планирование операций, анализировал результаты. Об отсутствии успехов на этом направлении и трагических последствиях ошибок известно всем, добавил эксперт.
По его информации, в политических кругах Мойсюка считают послушным и лояльным офису президента. Власти, говорит он, это знают и пока держат его на скамье запасных – уполномоченным президента по реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны.
По его словам, если такое назначение под давлением лоббистов все-таки произойдет, то оно нужных системных изменений не принесет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что нардеп Безуглая сказала о том, кто мог бы стать следующим главкомом.
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