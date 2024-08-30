После потери F-16 Зеленский сообщил, что уволил командующего Воздушными силами

В пятницу, 30 августа, президент Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука.

Николай Олещук

Офис президента обнародовал указ Зеленского за №600/2024 от 30 августа 2024 года.

"Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины", — говорится в документе.

Впоследствии, в своем вечернем обращении, президент подтвердил информацию о том, что уволил Николая Олещука.

"Я решил заменить командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины. Я безгранично благодарен всем нашим военным лётчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины – для результата. И это нужно так же на командном уровне – мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав. Беречь всех наших воинов", — заявил Зеленский.

На информацию об отставке Олещука отреагировала Марьяна Безуглая, критиковавшая его работу, а также обвиняла в том, что Украина потеряла свой первый F -16 и пилота.

"Правда победит", — написала в Фейсбуке Безуглая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 26 августа Украина потеряла истребитель F -16 , пилот погиб. Информация об этой трагедии стала известна 29 августа. Буквально сразу Безуглая заявила, что потеря истребителя – результат работы "дружественной" ПВО. При этом она заявила, что в общей сложности ПВО сбили три истребителя. Политик при этом раскритиковала работу Олещука.

При этом Николай Олещук публично отреагировал на обвинения нардепа и заявил, придет время, и она будет отвечать за все свои слова перед украинскими военными.



