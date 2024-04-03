Порох бы точно удержал ситуацию. В ВР назвали цену мира при президентстве Порошенко

Если бы Петр Порошенко в 2019 году выиграл президентские выборы, то еще бы в январе 2022 через Виктора Медведчука подписал бы с кремлевским диктатором Владимиром Путиным "Минск-3", и каждый год заключал бы очередные "мирные договоренности", считает Лиза Богуцкая.

Порошенко и Путин

"За время этой кровавой войны Петр зажимал бы руку Путину к мозолям. Заобнимал бы и зацеловал под лозунгом из Лермонтова "Прощай немытая Россия"

, – отметила нардеп.

При этом, по ее мнению, медиа империя Медведчука разрослась бы еще на несколько каналов, где бы каждый желающий рассказывал о мире и дружбе с Россией. Кроме того, Украина и дальше покупала бы донецкий уголь по цене "Ротердамского".

"Уже у нас были бы отлажены финансовые коммуникации с "ОРДЛО". А возможно, уже аппетиты Путина простирались бы не только на "отдельные регионы Донецкой и Луганской областей", а целиком на всю их территорию по админграницам, может и на Запорожскую и Херсонскую быбло бы посягательство, на остров Змеиный... И да, еще взлетела бы на ветер пара складов с боеприпасами"

, — написала в Фейсбуке Богуцкая.

И все это, добавила она, происходило бы под чудесными лозунгами "Армія. Мова. Віра".

Богуцкая добавила, что сейчас фракция "Европейская солидарность" решительно борется с РПЦ, не упоминая о связях Петра Порошенко с этой церковью. Но, добавляет политик, почему-то за его каденцию ни одна русская церковь не была закрыта.

"Так вот, я думаю, что Порох удержал бы ситуацию. Точно удержал. О Крыме либо совсем забыли бы, либо уже признали там российскую юрисдикцию. Конечно, никакой крымский татарин не был бы Министром обороны и никакая крымская татарка — представителем Президента в АРК"

, – отметила нардеп.

По ее мнению, Путин через Порошенко и Медведчука медленно проглатывал бы Украину.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению нардепа Марьяны Безуглой, если бы Порошенко победил на выборах в 2019 году, то большой войны с РФ не было бы.