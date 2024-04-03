Порох бы точно удержал ситуацию. В ВР назвали цену мира при президентстве Порошенко

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Ткачик Олеся
Если бы Петр Порошенко в 2019 году выиграл президентские выборы, то еще бы в январе 2022 через Виктора Медведчука подписал бы с кремлевским диктатором Владимиром Путиным "Минск-3", и каждый год заключал бы очередные "мирные договоренности", считает Лиза Богуцкая.
Порошенко и Путин
При этом, по ее мнению, медиа империя Медведчука разрослась бы еще на несколько каналов, где бы каждый желающий рассказывал о мире и дружбе с Россией. Кроме того, Украина и дальше покупала бы донецкий уголь по цене "Ротердамского".
И все это, добавила она, происходило бы под чудесными лозунгами "Армія. Мова. Віра".
Богуцкая добавила, что сейчас фракция "Европейская солидарность" решительно борется с РПЦ, не упоминая о связях Петра Порошенко с этой церковью. Но, добавляет политик, почему-то за его каденцию ни одна русская церковь не была закрыта.
По ее мнению, Путин через Порошенко и Медведчука медленно проглатывал бы Украину.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению нардепа Марьяны Безуглой, если бы Порошенко победил на выборах в 2019 году, то большой войны с РФ не было бы.
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Ігор
сегодня, 13:13
Зараз те саме. Україна вже програла. Гниле не дає плодів!