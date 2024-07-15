Погоревший на коррупции нардеп возглавляет ВСК по фортификациям: какое решение требуют принять в ВР

НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины IX созыва о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду председателю сельского совета в Сумской области и организации его получения.

Следственные действия

Как установило следствие, в марте 2024 года нардеп высказал просьбу председателю сельского совета Сумской области предоставить неправомерную выгоду за непрепятствование в проведении тендера по ремонту водопровода в Ахтырском районе Сумской области. Его "откат", как выяснили НАБУ и САП, составлял 10% от общей суммы заключенного контракта, а еще 4% предназначались для местных правоохранителей, которые за это не должны препятствовать освоению выделенных средств. По данным следствия, речь идет в общей сложности о сумме 3,4 млн грн

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие возможные участники схемы.

При этом Центр противодействия коррупции утверждает, что речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Николае Задорожном.

"Депутат пиарился на строительстве водопровода в Чупаховском обществе на Ахтырщине. Он заявлял, что обращался к правоохранителям, "чтобы процесс освоения средств спецфонда был честным и прозрачным". Да, видим как все честно и прозрачно", — говорится в сообщении ЦБК в Фейсбуке.

Также там подчеркнуто, что Задорожный — не просто депутат от "слуг", он еще и возглавляет Временную следственную комиссию Верховной Рады по закупкам дронов и сооружению фортификаций.

На этот факт обратили внимание и в Европейской солидарности. Ее депутаты требуют безотлагательно на завтрашнем заседании ВР первым вопросом отозвать подозреваемого в коррупции и откатах "слугу" Задорржного из главы ВСК по фортификациям.

"Подозреваемых в коррупции нельзя и близко подпускать к расследованиям злоупотреблений на оборонных сооружениях" — заявила нардеп Ирина Геращенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСК по дронам и фортификациям была создана 22 мая.



