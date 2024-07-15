Погоревший на коррупции нардеп возглавляет ВСК по фортификациям: какое решение требуют принять в ВР

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины IX созыва о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду председателю сельского совета в Сумской области и организации его получения.
Следственные действия
Как установило следствие, в марте 2024 года нардеп высказал просьбу председателю сельского совета Сумской области предоставить неправомерную выгоду за непрепятствование в проведении тендера по ремонту водопровода в Ахтырском районе Сумской области. Его "откат", как выяснили НАБУ и САП, составлял 10% от общей суммы заключенного контракта, а еще 4% предназначались для местных правоохранителей, которые за это не должны препятствовать освоению выделенных средств. По данным следствия, речь идет в общей сложности о сумме 3,4 млн грн
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие возможные участники схемы.
При этом Центр противодействия коррупции утверждает, что речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Николае Задорожном.
Также там подчеркнуто, что Задорожный — не просто депутат от "слуг", он еще и возглавляет Временную следственную комиссию Верховной Рады по закупкам дронов и сооружению фортификаций.
На этот факт обратили внимание и в Европейской солидарности. Ее депутаты требуют безотлагательно на завтрашнем заседании ВР первым вопросом отозвать подозреваемого в коррупции и откатах "слугу" Задорржного из главы ВСК по фортификациям.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСК по дронам и фортификациям была создана 22 мая.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!