Партия Порошенко учуяла «запах крови»: нардеп рассказала о ситуации в ВР

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Ткачик Олеся
В Верховной Раде есть голоса для того, чтобы проголосовать законопроект о запрете УПЦ МП, заявила нардеп Марьяна Безуглая. Именно поэтому, по ее словам, оппозиция качает голосование, а группы влияния московского патриархата наоборот.
Марьяна Безуглая
При этом она подчеркнула, что законопроект вносился Кабмином и был инициативой президента, и глава государства, и Офис президента, и Кабмин, и еще СБУ — за голосование. Нардеп добавила, что СБУ неоднократно посылала письма, чтобы нардепы таки проголосовали за законопроект.
Политик подчеркнула, что в США существуют тысячи конфессий от обычных до экзотических и откровенно угрожающих, и эта тема хорошо заходит, особенно в республиканской среде.
При этом она добавила, что этот вопрос должна уладить украинская делегация, которая на следующей неделе должна посетить Штаты и объяснить там ситуацию, почему необходимо принять законопроект. Кроме того, добавила Безуглая, свои оговорки в законопроект имеет также и Ватикан.
По ее словам, для доработки финальной версии и проведения вышеупомянутых консультаций и разборок парламентские заседания решили приостановить на несколько недель, но это не значит, что Рада ушла на каникулы, это значит, что нардепы будут работать в комитетах, регионах, командировках и т.д.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оппозиция заблокировала работу ВР с требованием внести в повестку дня законопроект о запрете КПЦ МП.
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