Партия Порошенко учуяла «запах крови»: нардеп рассказала о ситуации в ВР

В Верховной Раде есть голоса для того, чтобы проголосовать законопроект о запрете УПЦ МП, заявила нардеп Марьяна Безуглая. Именно поэтому, по ее словам, оппозиция качает голосование, а группы влияния московского патриархата наоборот.

Марьяна Безуглая

При этом она подчеркнула, что законопроект вносился Кабмином и был инициативой президента, и глава государства, и Офис президента, и Кабмин, и еще СБУ — за голосование. Нардеп добавила, что СБУ неоднократно посылала письма, чтобы нардепы таки проголосовали за законопроект.

"Помимо внутреннего решительно настроенного лобби русской церкви есть еще внешнее лобби, и оно, нет, не только в России, оно в США. Экс-олигарх, экс-нардеп и поп Новинский, который был в нашем парламенте, а потом как-то умудрился уехать, и не только он вместе с россиянами и не только они раскачивают тему притеснений на религиозной основе", — заявила Безуглая.

Политик подчеркнула, что в США существуют тысячи конфессий от обычных до экзотических и откровенно угрожающих, и эта тема хорошо заходит, особенно в республиканской среде.

"Так хорошо, что у нас есть сигналы, что на проголосующих народных депутатов будут наложены санкции и тому подобное. Сейчас в каждой гривне преимущественно деньги партнеров, и огромная доля из них — именно средства США, поэтому становиться в позу в бурные времена их выборов опасно не только для концепта двухпартийной поддержки, но и для любой поддержки вообще", — заявила Безуглая.

При этом она добавила, что этот вопрос должна уладить украинская делегация, которая на следующей неделе должна посетить Штаты и объяснить там ситуацию, почему необходимо принять законопроект. Кроме того, добавила Безуглая, свои оговорки в законопроект имеет также и Ватикан.

"Что касается самого законопроекта, то у президента была разработана одна версия, но в ходе доработки она так сильно изменилась, что Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ДЭСС) выступила публично с замечаниями. Партия Порошенко услышала "запах крови" у власти и качает эту историю, ведь по видению их шефа они в любом случае в выигрыше — если парламент не проголосует, то власть плохая, если проголосует, это они начали и т.д. Конечно, вопрос оценки других рисков, прежде всего американских, не стоит. Главное – "вклепать" власть", — заявила Безугла.

По ее словам, для доработки финальной версии и проведения вышеупомянутых консультаций и разборок парламентские заседания решили приостановить на несколько недель, но это не значит, что Рада ушла на каникулы, это значит, что нардепы будут работать в комитетах, регионах, командировках и т.д.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оппозиция заблокировала работу ВР с требованием внести в повестку дня законопроект о запрете КПЦ МП.



