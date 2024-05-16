От Зеленского требуют извинений за действия Минэкономики: что произошло

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Ткачик Олеся
Министерство экономики предоставило разрешение шестерым компаниям бронировать своих работников от мобилизации. Впрочем, только одна из компаний имеет отношение к обороне страны и занимается изготовлением систем РЭБ и беспилотников. Однако почему-то разрешение на бронирование работников смогла получить, например, букмекерская компания.
Юлия Свириденко
Как считает журналист Юрий Бутусов, речь идет не только о коррупции в министерстве экономики, но и о реальной государственной измене. По его мнению, министр экономики Юлия Свириденко должна ответить за предоставление таких неоднозначных разрешений.
Журналист утверждает, что, якобы, бронирование частного бизнеса за многомиллионные взятки стало незаконным бизнесом руководства государства, и денег за это берут больше, чем любой военком.
Более того, он считает, что президент Владимир Зеленский должен извиниться за это преступление в своем вечернем обращении к народу и объявить об отмене бронирования для компаний, не имеющих никакого отношения к обороне и критической инфраструктуре.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее военные говорили о государственной измене со стороны чиновников, поскольку они блокируют бронирование работников, работающих на оборонных предприятиях. В результате они массово попадают под мобилизацию и уходят на фронт, а предприятия не могут выполнить оборонные заказы.
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Ігор
сегодня, 14:21
Фюреру ніколи він у святковій вишиванці нарцисує. Історія повторюється. Колись інший фюрер перетворив сонячний символ індійців - свастику у ганьбу яку ненавидить весь світ. Тепер український символ - вишиванка, перетворюється на той, хто буде викликати ненависть. Поки сусідня країна яка нам стільки допомагала стурбована наслідками теракту, "не причетне" кошерне Зло святкує. Зло сіяло ненависть за рік до цього, використовувало п'яту колону щоб зібрати 3000 євро на зброю і хизувалось що це як символ незгоди, зараз шабаш радіє і погрожує іншим.