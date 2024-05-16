От Зеленского требуют извинений за действия Минэкономики: что произошло

Министерство экономики предоставило разрешение шестерым компаниям бронировать своих работников от мобилизации. Впрочем, только одна из компаний имеет отношение к обороне страны и занимается изготовлением систем РЭБ и беспилотников. Однако почему-то разрешение на бронирование работников смогла получить, например, букмекерская компания.

Юлия Свириденко

Как считает журналист Юрий Бутусов, речь идет не только о коррупции в министерстве экономики, но и о реальной государственной измене. По его мнению, министр экономики Юлия Свириденко должна ответить за предоставление таких неоднозначных разрешений.

"Такое позорное решение о бронировании компании по доставке еды и онлайн-казино власти сделали за взятку, за взятку во многие миллионы долларов. Конечно, Свириденко здесь только исполнитель – решения такого государственного масштаба согласовываются с премьер-министром Шмыгалем и офисом президента Зеленского-Ермака",

– заявил Бутусов.

Журналист утверждает, что, якобы, бронирование частного бизнеса за многомиллионные взятки стало незаконным бизнесом руководства государства, и денег за это берут больше, чем любой военком.

"Это преступное решение должно быть немедленно отменено",

– заявил Бутусов.

Более того, он считает, что президент Владимир Зеленский должен извиниться за это преступление в своем вечернем обращении к народу и объявить об отмене бронирования для компаний, не имеющих никакого отношения к обороне и критической инфраструктуре.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее военные говорили о государственной измене со стороны чиновников, поскольку они блокируют бронирование работников, работающих на оборонных предприятиях. В результате они массово попадают под мобилизацию и уходят на фронт, а предприятия не могут выполнить оборонные заказы.