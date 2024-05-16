logo

BTC/USD

66304.34

ETH/USD

2983.63

LTC/USD

82.13

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 От Зеленского требуют извинений за действия Минэкономики: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

От Зеленского требуют извинений за действия Минэкономики: что произошло

Министерство экономики обвинили в госизмене и коррупции за то, что оно позволило бронировать работников предприятий, не имеющих никакого отношения к обороне или критической инфраструктуре

сегодня, 15:05
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Министерство экономики предоставило разрешение шестерым компаниям бронировать своих работников от мобилизации. Впрочем, только одна из компаний имеет отношение к обороне страны и занимается изготовлением систем РЭБ и беспилотников. Однако почему-то разрешение на бронирование работников смогла получить, например, букмекерская компания.

От Зеленского требуют извинений за действия Минэкономики: что произошло

Юлия Свириденко

Как считает журналист Юрий Бутусов, речь идет не только о коррупции в министерстве экономики, но и о реальной государственной измене. По его мнению, министр экономики Юлия Свириденко должна ответить за предоставление таких неоднозначных разрешений.

"Такое позорное решение о бронировании компании по доставке еды и онлайн-казино власти сделали за взятку, за взятку во многие миллионы долларов. Конечно, Свириденко здесь только исполнитель – решения такого государственного масштаба согласовываются с премьер-министром Шмыгалем и офисом президента Зеленского-Ермака",
– заявил Бутусов.

Журналист утверждает, что, якобы, бронирование частного бизнеса за многомиллионные взятки стало незаконным бизнесом руководства государства, и денег за это берут больше, чем любой военком.

"Это преступное решение должно быть немедленно отменено",
– заявил Бутусов.

Более того, он считает, что президент Владимир Зеленский должен извиниться за это преступление в своем вечернем обращении к народу и объявить об отмене бронирования для компаний, не имеющих никакого отношения к обороне и критической инфраструктуре.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее военные говорили о государственной измене со стороны чиновников, поскольку они блокируют бронирование работников, работающих на оборонных предприятиях. В результате они массово попадают под мобилизацию и уходят на фронт, а предприятия не могут выполнить оборонные заказы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02esMUi2JLZDzTNcJcHTQTzLoaz13fNUdEJQc8LEuMBex1aPWrTN7smVguhNFwjKVBl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 14:21

Фюреру ніколи він у святковій вишиванці нарцисує. Історія повторюється. Колись інший фюрер перетворив сонячний символ індійців - свастику у ганьбу яку ненавидить весь світ. Тепер український символ - вишиванка, перетворюється на той, хто буде викликати ненависть. Поки сусідня країна яка нам стільки допомагала стурбована наслідками теракту, "не причетне" кошерне Зло святкує. Зло сіяло ненависть за рік до цього, використовувало п'яту колону щоб зібрати 3000 євро на зброю і хизувалось що це як символ незгоди, зараз шабаш радіє і погрожує іншим.


Новости

Все новости