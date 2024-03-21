Данилов резко реагирует на мирный план Китая: нецензурно извратил имя (ВИДЕО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на предложение Китая о мирных переговорах с Россией, при которых Украина должна уступить свои территории. Во время критики в сторону китайского посланника Ли Хуэя Данилов, вероятно, случайно нецензурно высказался, пытаясь сказать фамилию дипломата КНР.



Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото из открытых источников

В эфире телемарафона Алексей Данилов заявил, что Украина будет сама решать вопрос о возможных мирных переговорах по окончании войны. В частности, это касалось мирных инициатив, которые предлагает Китай.

"О Ли Хуэе я хочу всем напомнить: без нас никто нашу судьбу решать не будет. Мы не позволим никому, ни одной стране, без нас, без воли нашего народа что-то там решать", — подчеркнул Данилов.

Далее секретарь СНБО продолжил критику и случайно оговорился, говоря о специальном представителе Китая Ли Хуэе, который занимается вопросами войны в Украине.

"Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться. Потому что какому-то Х*и, я извиняюсь, фамилия как там, или еще кому-то там, что они должны это решать", — заявил Алексей Данилов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на обвинения в поставке оружия в Россию. Китайский посол в Швейцарии Ван Шитин заявил, что такая критика неоправданна, а КНР все время настаивает на мирном окончании войны в Украине, поэтому Пекин продвигает такие переговоры на международной арене.

Также "Комментарии" писали о Китае, призвавшем собрать международную конференцию для решения войны в Украине. По словам главы МИД Китая Ван И нужно рассмотреть все мирные планы окончания войны.