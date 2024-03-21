Данилов резко реагирует на мирный план Китая: нецензурно извратил имя (ВИДЕО)

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Slava Kot
Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на предложение Китая о мирных переговорах с Россией, при которых Украина должна уступить свои территории. Во время критики в сторону китайского посланника Ли Хуэя Данилов, вероятно, случайно нецензурно высказался, пытаясь сказать фамилию дипломата КНР.
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото из открытых источников
В эфире телемарафона Алексей Данилов заявил, что Украина будет сама решать вопрос о возможных мирных переговорах по окончании войны. В частности, это касалось мирных инициатив, которые предлагает Китай.
Далее секретарь СНБО продолжил критику и случайно оговорился, говоря о специальном представителе Китая Ли Хуэе, который занимается вопросами войны в Украине.
Также "Комментарии" писали о Китае, призвавшем собрать международную конференцию для решения войны в Украине. По словам главы МИД Китая Ван И нужно рассмотреть все мирные планы окончания войны.
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