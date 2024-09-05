Нужно ли сейчас создавать министерство возвращения украинцев: что думают в ВСУ

Заместитель Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин подверг критике идею создания министерства возвращения украинцев.

«СН» инициируют создание нового министерства. Фото из открытых источников

"Судя по инициативе создания "министерства возвращения украинцев", мы уже решили все другие важные вопросы в Украине", — заявил Максим Жорин.

По его словам, на сегодняшний день было бы более актуально создать "министерство строительства укреплений", "министерство мотивации к службе в армии" и "министерство своевременных задержаний пророссийских агентов".

Как известно, в Украине планируется создать министерство возвращения украинцев. Сейчас продолжаются обсуждения кандидатов, которые могли бы возглавить новое министерство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики могут захватить Покровск, но это не означает, что оккупация города обязательно произойдет, заявил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. "Ключевое слово "можем". Можем потерять Покровск, можем не потерять. Это война. Здесь зависит от многих факторов. Враг может найти какие-то резервы, но и мы можем найти какие-то резервы. Может подойти больше снарядов, то вообще их не подпустим", – сказал Кирилл Сазонов. Военный не исключает, что оккупанты попытаются отрезать группировки украинской армии на Донетчине от Запорожской группировки.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский заявил, что принял решение о необходимости увольнения главы МИД Дмитрия Кулебы, поскольку ему "не хватает энергии для продвижения предоставления оружия Украине". На встрече президента с фракцией "СН" речь не шла о дальнейшем трудоустройстве уже бывшего министра юстиции.