Новый род войск получил потенциальную «консерву»: от власти требуют немедленных объяснений

Начальником штаба Командования сил беспилотных систем ВСУ назначен Роман Гладкий, об этом сообщила нардеп Марьяна Безуглая. По ее словам, у него нет опыта работы с БПЛА. Кроме того, утверждает нардеп, его подозревали в государственной измене, шпионаже и коррупции, также у него есть жена с российским паспортом, а его дочь выступала на соревнованиях за Россию.

Роман Гладкий

"Подтверждаю назначение. Непонятно, как он прошел проверку СБУ и до сих пор занимает самые высокие должности. Выходец из Крыма, капитан военно-морских сил с такой репутацией и никогда не имел отношения к дронам", — заявила в Фейсбуке Безуглая.

Более того, она утверждает, что это назначение является сознательным решением главкома Александра Сырского.

"Он был отправлен туда как "созерцай", несмотря на протесты Вадима Сухаревского и его команды. Это типичный подход, который был использован многократно. В частности, такая же ситуация у Гнатова, которого Президент назначил на руководство фронтом вместо Содоля. У Гнатова начальник штаба – сын друга Содоля, равно как и руководители группировок (ОТУ) – от Содоля и Сырского", — заявила Безуглая.

О том, что на должность начальника штаба Сил Беспилотных систем назначен Роман Гладкий, сообщила и нардеп София Федина.

"Теперь новый и амбициозный род войск, каковы Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины, получает потенциальную "консерву" во главе начальника штаба. У нас среди десятков тысяч профессиональных военнослужащих не нашлось достойного никого? Чтобы без вопросов и нюансов? Требую от власти публичных объяснений!" – написала в Фейсбуке Федина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на фоне последних заявлений Безуглой ее призывали гнать из Рады.



