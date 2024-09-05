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Новый министр культуры рассказал, закроет ли телемарафон

Точицкий заявил, что марафон единых новостей продолжит работу

сегодня, 23:57
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Марьян Ощановский

Новоназначенный министр культуры Николай Точицкий заявил, что правительство не будет закрывать телемарафон. При этом он отметил, что готов выслушать предложения по улучшению работы марафона.

Новый министр культуры рассказал, закроет ли телемарафон

Точицкого назначили министром культуры. Фото из открытых источников

"По марафону, он был, есть и будет. Нужно искать форму, чтобы была заинтересованность общественности. Есть множество людей, которые его смотрят. Это так же важно доносить единственным голосом происходящее на фронте. Если будут вопросы, что именно не нравится, то я готов буду с вами на эту тему пообщаться", — сказал Николай Точицкий.

По словам министра, все, что касается институциональных возможностей и стратегических коммуникаций, должно быть объединено.

"Для этого необходимо больше контактировать, потому что задачи и цели у нас одинаковые. Сфера культуры и коммуникации должна являться целью и средством нашей победы. Желание исключительно противостоять дезинформации этого мало. Нам нужно строить свои нарративы на основе того, что мы, украинцы, имеем", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики могут захватить Покровск, но это не означает, что оккупация города обязательно произойдет, заявил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. "Ключевое слово "можем". Можем потерять Покровск, можем не потерять. Это война. Здесь зависит от многих факторов. Враг может найти какие-то резервы, но и мы можем найти какие-то резервы. Может подойти больше снарядов, то вообще их не подпустим", – сказал Кирилл Сазонов. Военный не исключает, что оккупанты попытаются отрезать группировки украинской армии на Донетчине от Запорожской группировки.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский заявил, что принял решение о необходимости увольнения главы МИД Дмитрия Кулебы, поскольку ему "не хватает энергии для продвижения предоставления оружия Украине". На встрече президента с фракцией "СН" речь не шла о дальнейшем трудоустройстве уже бывшего министра юстиции.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zt-IGbZi3-g
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