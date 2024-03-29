Непростая страна с вражеской агентурой. Стало известно, куда Данилов поедет послом

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что бывший секретарь СНБО Алексей Данилов поедет работать послом в Молдову. Ранее он говорил, что бывшего чиновника отправят в Норвегию.

Алексей Данилов

"Данилов едет в Молдову. Послом... Практически Норвегия",

– написал нардеп в Телеграмме.

Вместе с тем известно, что 29 марта президент Владимир Зеленский подписал указ, которым был уволен Марко Шевченко с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова. Известно, что Шевченко работал послом в этой стране с 2020 года.

При этом бывший посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что стоит поблагодарить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова Марка Шевченко за более чем четыре года работы в непростой стране, где послу точно не позавидуешь.

"Знания языка страны пребывания, опыт карьерного дипломата, очевидно, помогли более эффективно работать во время войны и работы вражеской агентуры".

, – отметил в Фейсбуке Чалый.

Он пожелал в последующие месяцы завершения миссии не сбавлять темп, потому что ситуация там может обостриться.

"И вообще, надо уже наконец-то перенять международную практику благодарности Президентом Украины, Министром иностранных дел послам, руководителям украинских миссий и представительств при международных организациях, которые завершили свою каденцию в стране пребывания и эффективно отработали в период войны"

, – добавил Чалый.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО. Впоследствии глава государства сообщил , что Данилов продолжит работу на дипломатическом фронте. При этом не уточнил, о чем идет речь. До этого времени отмечалось, что Данилова отправят работать послом в Норвегию.