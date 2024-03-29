Непростая страна с вражеской агентурой. Стало известно, куда Данилов поедет послом

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Ткачик Олеся
Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что бывший секретарь СНБО Алексей Данилов поедет работать послом в Молдову. Ранее он говорил, что бывшего чиновника отправят в Норвегию.
Алексей Данилов
Вместе с тем известно, что 29 марта президент Владимир Зеленский подписал указ, которым был уволен Марко Шевченко с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова. Известно, что Шевченко работал послом в этой стране с 2020 года.
При этом бывший посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что стоит поблагодарить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова Марка Шевченко за более чем четыре года работы в непростой стране, где послу точно не позавидуешь.
Он пожелал в последующие месяцы завершения миссии не сбавлять темп, потому что ситуация там может обостриться.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО. Впоследствии глава государства сообщил , что Данилов продолжит работу на дипломатическом фронте. При этом не уточнил, о чем идет речь. До этого времени отмечалось, что Данилова отправят работать послом в Норвегию.
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Ігор
сегодня, 17:47
Вони як присмоктуються до державного корита, то вже назавжди. Бути на своїх хлібах без державної опіки вони не навчені. Тому і програли!