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Главная Новости Политика Украины 2024 Непростая страна с вражеской агентурой. Стало известно, куда Данилов поедет послом
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Непростая страна с вражеской агентурой. Стало известно, куда Данилов поедет послом

Бывший секретарь СНБО Алексей Данилов отправится послом в Молдову, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. При этом известно, что сегодня президент уволил своим указом с должности посла Украины в этой стране

сегодня, 17:31
Автор:
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Ткачик Олеся
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Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что бывший секретарь СНБО Алексей Данилов поедет работать послом в Молдову. Ранее он говорил, что бывшего чиновника отправят в Норвегию.

Непростая страна с вражеской агентурой. Стало известно, куда Данилов поедет послом

Алексей Данилов

"Данилов едет в Молдову. Послом... Практически Норвегия",
– написал нардеп в Телеграмме.

Вместе с тем известно, что 29 марта президент Владимир Зеленский подписал указ, которым был уволен Марко Шевченко с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова. Известно, что Шевченко работал послом в этой стране с 2020 года.

При этом бывший посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что стоит поблагодарить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова Марка Шевченко за более чем четыре года работы в непростой стране, где послу точно не позавидуешь.

"Знания языка страны пребывания, опыт карьерного дипломата, очевидно, помогли более эффективно работать во время войны и работы вражеской агентуры".
, – отметил в Фейсбуке Чалый.

Он пожелал в последующие месяцы завершения миссии не сбавлять темп, потому что ситуация там может обостриться.

"И вообще, надо уже наконец-то перенять международную практику благодарности Президентом Украины, Министром иностранных дел послам, руководителям украинских миссий и представительств при международных организациях, которые завершили свою каденцию в стране пребывания и эффективно отработали в период войны"
, – добавил Чалый.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО. Впоследствии глава государства сообщил , что Данилов продолжит работу на дипломатическом фронте. При этом не уточнил, о чем идет речь. До этого времени отмечалось, что Данилова отправят работать послом в Норвегию.




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Источник: comments.ua
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 17:47

Вони як присмоктуються до державного корита, то вже назавжди. Бути на своїх хлібах без державної опіки вони не навчені. Тому і програли!


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