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Главная Новости Политика Украины 2024 Не является «токсичным». Безуглая вступилась за Ермака и объяснила, почему его атакуют
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Не является «токсичным». Безуглая вступилась за Ермака и объяснила, почему его атакуют

Нардеп Марьяна Безуглая стала в защиту главы Офиса президента Андрея Ермака и у себя в Facebook заявила, что тот не является токсичной фигурой. Более того, по ее словам, в Украине атакуют тех, кто что-то делает

сегодня, 16:55
Автор:
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Ткачик Олеся
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Марьяна Безуглая заявила, что вокруг фигуры Андрея Ермака происходит странная ситуация. По ее словам, главу Офиса президента либо атакуют и придумывают сотни разных причин, почему это именно он такой плохой, завидуют, обвиняют и мифологизируют, либо молчат, будто говорить о нем какое-то табу.

Не является «токсичным». Безуглая вступилась за Ермака и объяснила, почему его атакуют

Андрей Ермак

"Если посмотреть сообщения и выступления нардепов "Слуги народа", например, вы не встретите упоминаний об Ермаке. Как будто его не существует. Создается впечатление, что вспоминать Андрея Борисовича — это какой-то моветон, еще его "токсичность" передастся, то лучше просто промолчать"
, – отметила Безуглая.

Впрочем, она все же убеждена, что фигура Ермака "не токсичная".

"Ермак не является "токсичным" и количество атак скорее говорит, что атакуют того, кто что-то делает. Я это чувствую на себе каждый день, и чем больше ты проактивен(а), тем больше наша дикая демократия с постсоциалистическими травмами, комплексами и болью войны пытается вытеснить и "затереть"
, – написала Безуглая.

При этом нардеп добавила, что по ее личным наблюдениям, Ермак является сложным человеком, у которого есть собственные идейные убеждения.

"Степень его вовлечения в судьбу страны и воли к переменам беспрецедентны, и никакой глава администраций наших президентов таковым не был. Я уже не говорю о чертах из Партии регионов типа Райнина, ведь были и такие",
– добавила Безуглая.

При этом она сообщила, что брат Ермака находится в Силах обороны, однако эту информацию не афишируют.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что раньше Марьяна Безугла заявила , что, если бы в 2019 году на президентских выборах победил Петр Порошенко, то полномасштабной войны с Россией не было бы, однако Украина превратилась бы в ее колонию.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid028uFU8vbJroUxSs7GPLqNi1GffdTbJRn1uETAZPihd7o88nVAXYEkc75QQedSeKCml
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Обсуждения

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бандерівець

сегодня, 16:05

війни не було б... ляпнула тупоголова пародія на підбуля по кличці мар'ятка.


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