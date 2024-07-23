Наши идиоты в Верховной Раде упали в маразм: Черновол обратилась к Зеленскому

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Ткачик Олеся
Военная экс-нардеп Татьяна Черновол призвала президента Владимира Зеленского ветировать закон о переходе на зимнее время, ведь тогда украинцев ждет жизнь в темноте, чего нет ни в одной стране, и это в дополнение к войне и отключениям.
Татьяна Чорновол
По ее словам, в наше военное энергодефицитное время рационально оставить смену зимнее/летнее время, или перейти на летнее время.
Военная убеждена, что зимнее время не подходит современному обществу для жизнедеятельности, ведь середина дня в 12 часов, предполагает потребность ложиться спать в 20 часов вечера, а вставать в 4 утра.
По ее словам, когда Украина перейдет на "зимнее время" полгода, солнце будет освещать наши ночи — сходить в промежуток от 3 ночи по 5. Именно поэтому во Франции "летнее время" смещено еще на час, это когда солнце в зените в 14 дня, а в Испании вообще на 15 часов.
Кстати, добавляет политик, во всех странах Европы люди на референдумах выбирали, на каком времени остаться и все выбирали пожилой, кроме совсем северных почти полярных стран, где летнее время реально не удобно.
Она убеждена, что "зимнее время" — это диверсия против Украины. По ее мнению, было бы хорошо, если бы СБУ поинтересоваться "откуда растут ноги" у депутатов-инициаторов глупого и вредного закона, особенно у спикера Руслана Стефанчука его автора.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВР своим решением "вкусно плюнула" у всех жителей восточных областей.
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