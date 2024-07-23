Наши идиоты в Верховной Раде упали в маразм: Черновол обратилась к Зеленскому

Военная экс-нардеп Татьяна Черновол призвала президента Владимира Зеленского ветировать закон о переходе на зимнее время, ведь тогда украинцев ждет жизнь в темноте, чего нет ни в одной стране, и это в дополнение к войне и отключениям.

Татьяна Чорновол

"В стране, которая уже бунтует из-за тотальных отключений энергии, не рационально отказываться от целого часа дармового естественного освещения каждый день. Такого не сделала ни одна страна, только наши идиоты в Верховной Раде упали в маразм", — отметила в Фейсбуке нардеп.

По ее словам, в наше военное энергодефицитное время рационально оставить смену зимнее/летнее время, или перейти на летнее время.

Военная убеждена, что зимнее время не подходит современному обществу для жизнедеятельности, ведь середина дня в 12 часов, предполагает потребность ложиться спать в 20 часов вечера, а вставать в 4 утра.

"Согласитесь, так никто не делает. Потому что временные рамки жизнедеятельности общества у нас другие. Банально транспорт у нас не ходит в 5 часов утра, и школы не открываются в 6 утра. Так что при переходе на зимнее время будет одно следствие: жизнедеятельность общества у нас будет происходить в темноте. Ведь при зимнем времени даже в августе, то есть летом людям, когда будут приходить с работы домой в 19, придется делать домашние дела при свечах. Солнце уже зайдет, а лампы не будут светить, потому что отключение. Ведь по энергопотреблению вечерние времена самые пиковые. И именно на них приходятся валовые отключения и естественное освещение – спасение. Зачем от него отказываться? – не понимает военная.

По ее словам, когда Украина перейдет на "зимнее время" полгода, солнце будет освещать наши ночи — сходить в промежуток от 3 ночи по 5. Именно поэтому во Франции "летнее время" смещено еще на час, это когда солнце в зените в 14 дня, а в Испании вообще на 15 часов.

Кстати, добавляет политик, во всех странах Европы люди на референдумах выбирали, на каком времени остаться и все выбирали пожилой, кроме совсем северных почти полярных стран, где летнее время реально не удобно.

"Даже наш враг для собственного комфорта и энергоэффективности остановился в летнее время для Москвы, и на зимнем для полярных регионов. Для сравнения в конце августа в Киеве солнце будет садиться в 18.43, а в Санкт-Петербурге который с нами на одной долготе в 20.03. Почему, спрашиваю, у врага должно быть лучше, чем у нас?" – отметила Черновол.

Она убеждена, что "зимнее время" — это диверсия против Украины. По ее мнению, было бы хорошо, если бы СБУ поинтересоваться "откуда растут ноги" у депутатов-инициаторов глупого и вредного закона, особенно у спикера Руслана Стефанчука его автора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВР своим решением "вкусно плюнула" у всех жителей восточных областей.



