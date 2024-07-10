Нардеп Совсун получила от государства бонус к зарплате в размере более полумиллиона гривен

Народный депутат от "Голоса" Инна Совсун, не указавшая в декларации своего мужа, за прошлый год, кроме официальной заработной платы депутата, получила от государства еще более 600 тыс. грн "возмещение расходов на депутатскую деятельность". Об этом свидетельствует декларация нардепки о доходах, опубликованная на сайте НАПК.

Инна Совсун

Так, Совсун указала, что ее годовая депутатская зарплата в Верховной Раде составила 650 167 грн. И еще 644160 грн она забрала из государственного бюджета в виде "возмещения расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий".

Отдельно Совсун задекларировала заработную плату от университета "КИЕВСКАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ" в размере более 90 тыс. гривен.

В то же время нардеп не указала в своей декларации то, сколько получила от БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "КИЕВО-МОГИЛЯНСКАЯ ФУНДАЦИЯ" и ОО "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕСТВА". Хотя в предыдущие годы соответствующие данные о выплатах в ее декларации содержались.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, несмотря на публичные заявления о наличии мужчины, Инна Совсун скрыла данные о нем в своей декларации о доходах за 2023 год. Возможно, о мужчине так никто бы и не узнал, и к народной избраннице не было бы никаких вопросов, однако она сама неоднократно публично заявляла о том, что ее муж военный и находится на фронте. По этому поводу между ней и бывшим заместителем министра обороны Анной Маляр возник скандал.

Кроме того, известно, что НАПК лишило политическую партию "Голос" государственного финансирования из-за выявления недостоверных сведений в отчетах почти на 5 млн гривен.



