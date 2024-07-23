Нардеп обрадовался, что работу ВР заблокировали: что опасного было в повестке дня

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Ткачик Олеся
Народный депутат Игорь Фрис прокомментировал блокирование парламентской трибуны представителями оппозиции из-за того, что в повестку дня не был внесен законопроект о запрете УПЦ МП.
Блокирование ВР
По его словам, закон о прекращении религиозных организаций стран агрессора важен.
Кроме того, он добавил, что обрадовался, когда работу парламента заблокировали.
В свою очередь нардеп Алексей Кучеренко подчеркнул, что главная тактическая цель диктатора Владимира Путина – срач и раздрай в Украине.
"С грустью наблюдаю как он, похоже, ее постепенно достигает", — добавил политик.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после голосования за продление военного положения и всеобщей мобилизации народные депутаты от оппозиции заблокировали парламентскую трибуну. Говорят, что они готовы блокировать работу парламента до 20 августа, если их требования не будут выполнены. Как сообщила Ирина Фриз, у нардепов четкое требование — включение в повестку дня законопроекта о запрете российской церкви в Украине. Цель – защита национальных интересов. Задача — долой московского попа из нашего государства.
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