Нардеп обрадовался, что работу ВР заблокировали: что опасного было в повестке дня

Народный депутат Игорь Фрис прокомментировал блокирование парламентской трибуны представителями оппозиции из-за того, что в повестку дня не был внесен законопроект о запрете УПЦ МП.

Блокирование ВР

"С одной стороны блокировать трибуну – блокировать проекты, которые являются неотложными и нужными. С другой — это выражение политического сопротивления и политической воли, нужно голосовать за то, что считается первоочередным", — написал в Facebook Фрис.

По его словам, закон о прекращении религиозных организаций стран агрессора важен.

"Не о запрете религии и церкви. Не об ограничении свободы вероисповедания. Именно о прекращении религиозных организаций убивающего твоих граждан и ничего другого", — отметил нардеп.

Кроме того, он добавил, что обрадовался, когда работу парламента заблокировали.

"Посмотрев на повестку дня и увидев поднятие налогов для украинцев, обрадовался заблокировавшим трибуну", — добавил Фрис.

В свою очередь нардеп Алексей Кучеренко подчеркнул, что главная тактическая цель диктатора Владимира Путина – срач и раздрай в Украине.

"С грустью наблюдаю как он, похоже, ее постепенно достигает", — добавил политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после голосования за продление военного положения и всеобщей мобилизации народные депутаты от оппозиции заблокировали парламентскую трибуну. Говорят, что они готовы блокировать работу парламента до 20 августа, если их требования не будут выполнены. Как сообщила Ирина Фриз, у нардепов четкое требование — включение в повестку дня законопроекта о запрете российской церкви в Украине. Цель – защита национальных интересов. Задача — долой московского попа из нашего государства.





