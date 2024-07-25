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Главная Новости Политика Украины 2024 Нардеп об «отпуске» ВР: Власти хотят по-тихому заморозить соцвыплаты для «холопов»
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Нардеп об «отпуске» ВР: Власти хотят по-тихому заморозить соцвыплаты для «холопов»

В ВР много законопроектов, которые нужны военным, но пленарное заседание будет аж 21 августа

сегодня, 10:17
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Ткачик Олеся

Народный депутат, сейчас воюющий на фронте, Сергей Рудык, раскритиковал решение фактически "заморозить" работу Верховной Рады на месяц, ведь следующее пленарное заседание планируется аж на 21 августа.

Нардеп об «отпуске» ВР: Власти хотят по-тихому заморозить соцвыплаты для «холопов»

Сергей Рудык

"Верховная Рада ушла на каникулы? Вы только на минутку представьте ситуацию: мы с собратьями собрали оружие и все дружно уехали на луну в отпуск (море-озера и все такое). Война подождет? Скажете, такая дикость не укладывается в голове? Нет, вполне реальная картина. Парламент воюющей страны закрыли на амбарный замок на целый месяц, до 21 августа. Военные законопроекты (а их повисло немало) – пофиг. Коррупция, евроинтеграция, ревизия бюджета – фиолетово. Реформа таможни, где миллиарды растягивают по карманам – не ко времени", — написал в Фейсбуке Рудык.

При этом он подчеркнул, что действительно многим сейчас выгодна заморозка работы парламента.

"Во-первых, без решения парламента правительство продлевает Бюджетную резолюцию на 25-27 лет. А там, знаете, заморозка соцрасходов для холопов, лучше принять "по-тихому". Во-вторых, нужно притормозить скандальный вопрос с УПЦ ФСБ. Немного пошумели и хватит. Принимать нельзя, как-то неуклюже выйдет перед союзничками из ОПЗЖ, а может и по-тихому уже выставили московскую церковь на торги с русскими", — отметил военный нардеп.

По его словам, то, что сейчас совершают с парламентом – это настоящее преступление.

"Разрушать законодательный орган и тормозить с законами, усиливающими нашу обороноспособность, это глупость и работа на врага", — добавил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина ждет замораживания соцвыплат на три года, если Верховная Рада в ближайшее время не соберется на заседание.




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Источник: https://www.facebook.com/serhiy.rudyk.3/posts/pfbid076h69GQUr4eZxLh6DAPS6S27sVf2Aniv3vkt4vQZ3HYK69hL1okeff1cePZn6VvLl
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