Нардеп голосовал за запрет УПЦ МП: его за это наказали

20 августа 265 народных депутатов приняли закон, разрешающий запретить УПЦ МП. Один из этих голосов был отдан представителем "Платформы за жизнь и мир" (бывшая "ОПЗЖ") Юрием Загородним, которого исключили из депутатской группы в Верховной Раде.



Народный депутат Юрий Загородний. Фото из открытых источников

Народный депутат Юрий Загородний стал единственным представителем "Платформы за жизнь и мир", поддержавшим закон о запрете "московской церкви". Через два дня после голосования его исключили из депутатской группы.

Во время разговора с нардепом Алексеем Гончаренко Загородний сообщил, что узнал о своем исключение из депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" из социальных сетей. Как объясняет, Юрий Загородний он голосовал за закон о запрете УПЦ МП не по вере, а из-за защиты национальной безопасности.

Всего против закона о запрете "московской церкви" в Верховной Раде проголосовало 29 народных избранников, больше всего из группы "Платформа за жизнь и мир" — 17 депутатов. Еще 7 нардепов, которые голосовали против были из "Восстановления Украины", 4 — "Слуга народа" и один внефракционный нардеп.



Что известно о Юрия Загороднего

Юрий Загородний родился 7 мая 1959 года в Киевской области. В 1986 году окончил исторический факультет Киевского государственного университета им. Шевченко. Кандидат педагогических наук. В 2019 году был избран народным депутатом от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа – При жизни".

Ранее портал "Комментарии" сообщал имена всех народных депутатов, голосовавших против законопроекта, запрещающего УПЦ МП.



Также "Комментарии" писали, что украинский депутат, критиковавший ВСУ в Курской области, высказался против запрета Московского патриархата.