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Напдеп назвал категорию, которая дает право уволиться из армии по собственному желанию

Алексей Гончаренко сообщил, что новый закон о мобилизации предусматривает возможность уйти со службы по собственному желанию для отдельной группы населения.

сегодня, 14:02
Автор:
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Slava Kot
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Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что все лица с инвалидностью, проходящие военную службу, имеют право на увольнение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Гончаренко в социальных сетях.

Напдеп назвал категорию, которая дает право уволиться из армии по собственному желанию

Украинские военные. Фото из открытых источников

Алексей Гончаренко заявил, что в законе о мобилизации есть норма, дающая право на увольнение лицам с инвалидностью.

"Есть хорошие новости для лиц с инвалидностью всех групп, проходящих службу! В мобилизационном законе есть норма, согласно которой лица с инвалидностью имеют право уволиться по собственному желанию", — сообщил народный депутат.

Также Алексей Гончаренко указал, что попавшие в плен военные получили право на демобилизацию.

"Демобилизация прошедших плен будет происходить по собственному желанию. То есть если вы хотите остаться в армии – это ваше право", — подчеркнул нардеп.

Кроме того, по словам Гончаренко, в новом законе о мобилизации предусмотрены выплаты тем, кто воюет "на нуле". Таким образом, к зарплате 20-25 тыс. и боевым в 100 тыс. прибавляется еще 70 тыс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, у кого будет отсрочка согласно новому законопроекту о мобилизации в Украине. В частности, отсрочку от мобилизации могут получить некоторые группы студентов, лиц с инвалидностью, опекунов, тех, кто имеет троих и более детей и другие категории.

Также "Комментарии" писали о капитане Вооруженных сил, раскритиковавшем законопроект о мобилизации. По словам офицера, уклонисты получили дополнительный инструмент, который можно использовать для избежания армии.



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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/41110
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