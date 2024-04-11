Напдеп назвал категорию, которая дает право уволиться из армии по собственному желанию

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Slava Kot
Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что все лица с инвалидностью, проходящие военную службу, имеют право на увольнение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Гончаренко в социальных сетях.
Украинские военные. Фото из открытых источников
Алексей Гончаренко заявил, что в законе о мобилизации есть норма, дающая право на увольнение лицам с инвалидностью.
Также Алексей Гончаренко указал, что попавшие в плен военные получили право на демобилизацию.
Кроме того, по словам Гончаренко, в новом законе о мобилизации предусмотрены выплаты тем, кто воюет "на нуле". Таким образом, к зарплате 20-25 тыс. и боевым в 100 тыс. прибавляется еще 70 тыс.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, у кого будет отсрочка согласно новому законопроекту о мобилизации в Украине. В частности, отсрочку от мобилизации могут получить некоторые группы студентов, лиц с инвалидностью, опекунов, тех, кто имеет троих и более детей и другие категории.
Также "Комментарии" писали о капитане Вооруженных сил, раскритиковавшем законопроект о мобилизации. По словам офицера, уклонисты получили дополнительный инструмент, который можно использовать для избежания армии.
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