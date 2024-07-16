На комитетах и в стенах ВР молчит: как начали "разряжать информационную торпеду" Безуглую

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Ткачик Олеся
Отзыв нардепа Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам гражданского демократического надзора и контроля парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – только начало, считает политолог Евгений Магда.
Марьяна Безуглая
По его информации, на самом деле Безуглая не является эффективным народным депутатом. Он отмечает, что на счету депутата профильного комитета – ноль сознательных законодательных инициатив для улучшения ситуации в войске, облегчения жизни солдата, ответственности командиров, которыми Безуглая так переживает.
При этом, как утверждает Магда, интересен тот факт, что категоричность Безуглой ограничивается исключительно ее соцсетями – на Комитете она, как рассказывали, в основном молчит. Даже собственный подкомитет сама называет карманным и недееспособным. Никакой "правды о проблемах военных ВСУ" она в стенах парламента не поднимала, добавил политолог.
Как результат, отмечает эксперт, ничем не обоснованная измена легко достигает цели – развевается z-пабликами, порождает уныние внутри страны, подрывает доверие к войску и внутри войска, смещает акценты и отвлекает нас от главного – от путей достижения победы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Безуглую отозвали с одной из занимаемых в ВР должностей.
Кроме того, Безуглую внесли в базу сайта Миротворец.
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