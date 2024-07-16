На комитетах и в стенах ВР молчит: как начали "разряжать информационную торпеду" Безуглую

Отзыв нардепа Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам гражданского демократического надзора и контроля парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – только начало, считает политолог Евгений Магда.

Марьяна Безуглая

По его информации, на самом деле Безуглая не является эффективным народным депутатом. Он отмечает, что на счету депутата профильного комитета – ноль сознательных законодательных инициатив для улучшения ситуации в войске, облегчения жизни солдата, ответственности командиров, которыми Безуглая так переживает.

При этом, как утверждает Магда, интересен тот факт, что категоричность Безуглой ограничивается исключительно ее соцсетями – на Комитете она, как рассказывали, в основном молчит. Даже собственный подкомитет сама называет карманным и недееспособным. Никакой "правды о проблемах военных ВСУ" она в стенах парламента не поднимала, добавил политолог.

"Единственная миссия Безуглой – полностью дискредитировать военное командование, свалив на него ответственность за все: за решение Ставки, за количественное преимущество россиян, которые трупами продавливают фронт, за неудовлетворительную работу Правительства, за фортификационные постройки тыла, которые должны строить местные военные администрации", – заявил политолог.

Как результат, отмечает эксперт, ничем не обоснованная измена легко достигает цели – развевается z-пабликами, порождает уныние внутри страны, подрывает доверие к войску и внутри войска, смещает акценты и отвлекает нас от главного – от путей достижения победы.

"Надеюсь, что отзыв Безуглой из подкомитета – это не последнее китайское предупреждение, а действительно готовность решить эту проблему. Она до сих пор является заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. И это проблема, которая до сих пор без внимания СБУ, ДБР и Офиса генпрокурора", — подчеркнул политолог и добавил, что "информационная торпеда разряжена".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Безуглую отозвали с одной из занимаемых в ВР должностей.

Кроме того, Безуглую внесли в базу сайта Миротворец.



