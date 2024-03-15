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На главу ВР Стефанчука подали в суд. В чем дело

Нардеп Мария Ионова подала на спикера Руслана Стефанчука в суд. По ее словам, она вынуждена защищаться и отстаивать свои права. Об этом политик сказала в эфире "Эспрессо". Речь идет об ограничении права депутатов осуществлять командировки

сегодня, 14:49
Автор:
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Ткачик Олеся
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Народный депутат Мария Ионова рассказала, что председатель Верховной Рады ограничивает народных депутатов в праве ездить за границу в командировки. По ее словам, дошло до того, что члены комитета по иностранным делам не совершили ни одного международного визита.

На главу ВР Стефанчука подали в суд. В чем дело

Руслан Стефанчук

Как подчеркнула Ионова, подобные действия председателя Верховной Рады выглядят абсурдно. По ее словам, иностранные политики во время онлайн-встреч спрашивают, почему украинские депутаты не приезжают в ту или иную страну. Ионова говорит, что вынуждена им в очень мягкой форме объяснять, почему так происходит, в противном случае могут появиться вопросы по поводу развития демократии в стране.

То есть, по мнению Ионовой, речь идет о "преступных действиях власти", поэтому она и подала в суд на председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, который, в частности, ограничивает ее деятельность.

"Да, я подала в суд, потому что на меня нападают и я защищаюсь",
– подчеркнула нардеп.

Также политик добавила, что она будет защищать свое право работать.

Кроме того, народный депутат Ярослав Железняк в Телеграмме опубликовал статистику по депутатам, которые сейчас находятся в командировке за границей. По его информации, за границей находятся 7 депутатов из фракции "Слуга народа", 6 депутатов из бывшей ОПЗЖ, один депутат из фракции "Голос". Также политик добавил, что есть командировки по письмам спецслужб, но сколько их происходит, такой информации в Верховной Раде нет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде происходит миникризис . 14 марта состоялось первое пленарное заседание за последние три недели, но оно продлилось не больше часа. В зале не хватало голосов для того, чтобы рассматривать законопроекты.




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Источник: https://espreso.tv/suspilstvo-ya-podala-v-sud-na-stefanchuka-nardepka-ionova-pro-obmezhennya-diyalnosti-ta-zaboronu-viizdu-parlamentariv-za-kordon
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