На главу ВР Стефанчука подали в суд. В чем дело

Народный депутат Мария Ионова рассказала, что председатель Верховной Рады ограничивает народных депутатов в праве ездить за границу в командировки. По ее словам, дошло до того, что члены комитета по иностранным делам не совершили ни одного международного визита.

Руслан Стефанчук

Как подчеркнула Ионова, подобные действия председателя Верховной Рады выглядят абсурдно. По ее словам, иностранные политики во время онлайн-встреч спрашивают, почему украинские депутаты не приезжают в ту или иную страну. Ионова говорит, что вынуждена им в очень мягкой форме объяснять, почему так происходит, в противном случае могут появиться вопросы по поводу развития демократии в стране.

То есть, по мнению Ионовой, речь идет о "преступных действиях власти", поэтому она и подала в суд на председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, который, в частности, ограничивает ее деятельность.

"Да, я подала в суд, потому что на меня нападают и я защищаюсь",

– подчеркнула нардеп.

Также политик добавила, что она будет защищать свое право работать.

Кроме того, народный депутат Ярослав Железняк в Телеграмме опубликовал статистику по депутатам, которые сейчас находятся в командировке за границей. По его информации, за границей находятся 7 депутатов из фракции "Слуга народа", 6 депутатов из бывшей ОПЗЖ, один депутат из фракции "Голос". Также политик добавил, что есть командировки по письмам спецслужб, но сколько их происходит, такой информации в Верховной Раде нет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде происходит миникризис . 14 марта состоялось первое пленарное заседание за последние три недели, но оно продлилось не больше часа. В зале не хватало голосов для того, чтобы рассматривать законопроекты.