Минсоцполитики попало в очередной скандал: до чего договорилась Жолнович

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Ткачик Олеся
Министра социальной политики Оксану Жолнович обвинили в манипуляциях после ее заявления о том, что ее министерство не является министерством выплат, поэтому все украинцы не могут рассчитывать на поддержку от государства.
Оксана Жолнович
При этом, как отмечает эксперт в сфере социальной политики, Андрей Павловский, никто и никогда не заявлял, что 100% населения должно получать социальные выплаты от государства. Это, говорит эксперт, типичная подмена понятий, призванная скрыть неспособность министерства справиться с обязанностями.
По его словам, если министерство не способно выполнять свою прямую социальную функцию – помогать нуждающимся, то непонятно, зачем оно вообще нужно.
По его мнению, Жолнович должен наконец понять, что значит быть на стороне народа в трудное время, которые действительно нуждаются в реальной помощи.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Жолнович считает , что ее министерство не следует воспринимать только как структуру, которая занимается социальными выплатами. Жолнович указывает, что ее главная задача сформировать устойчивость и самостоятельность каждого украинца.
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