Минсоцполитики попало в очередной скандал: до чего договорилась Жолнович

Министра социальной политики Оксану Жолнович обвинили в манипуляциях после ее заявления о том, что ее министерство не является министерством выплат, поэтому все украинцы не могут рассчитывать на поддержку от государства.

Оксана Жолнович

При этом, как отмечает эксперт в сфере социальной политики, Андрей Павловский, никто и никогда не заявлял, что 100% населения должно получать социальные выплаты от государства. Это, говорит эксперт, типичная подмена понятий, призванная скрыть неспособность министерства справиться с обязанностями.

"В стране идет жестокая кровопролитная война, миллионы украинцев потеряли свои дома, работу, здоровье, а многие — своих близких. Миллионы переселенцев, раненых и искалеченных солдат ежедневно нуждаются в социальной помощи государства. И что предлагает им госпожа Жолнович? Вместо реальной поддержки от государства – риторику о "человеческой состоятельности и устойчивости", — отметил Павловский.

По его словам, если министерство не способно выполнять свою прямую социальную функцию – помогать нуждающимся, то непонятно, зачем оно вообще нужно.

"Если Жолнович кажется, что зависимость от государственной поддержки – это плохо, то пусть попробует лично, лицом к лицу, объяснить это тем, кто потерял все из-за войны. Те, кто ежедневно сталкиваются с невозможностью свести концы с концами, кто видит, как рушится их жизнь, явно не разделяют оптимизма и философских либерал-рассуждений госпожи министерши", — отметил Павловский.

По его мнению, Жолнович должен наконец понять, что значит быть на стороне народа в трудное время, которые действительно нуждаются в реальной помощи.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Жолнович считает , что ее министерство не следует воспринимать только как структуру, которая занимается социальными выплатами. Жолнович указывает, что ее главная задача сформировать устойчивость и самостоятельность каждого украинца.



