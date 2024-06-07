Минобороны призвало ВР немедленно принять резонансный законопроект: о чем идет речь

Минобороны обратилось в парламент с призывом безотлагательно принять законопроект о военной полиции.

Минобороны

В частности, в сообщении оборонного ведомства в Телеграмме указано, что они просят народных избранников определить законопроект №6569-д как приоритетный и вернуться к его рассмотрению после дополнительных консультаций.

"Специалисты МОУ совместно с Генштабом и Военной службой правопорядка готовы сотрудничать с депутатами для усовершенствования этого важного документа",

— говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что создание института военной полиции критически важно для обеспечения правопорядка в Вооруженных силах Украины. В частности, говорят в министерстве, в части соблюдения стандартов НАТО, а также развития системы, обеспечивающей справедливость и эффективную защиту прав военнослужащих.

При этом в ведомстве подчеркнули, что приоритетом Министерства обороны Украины является создание всей вертикали военной юстиции: военной полиции, военной прокуратуры и военных судов.

"Это шаг, необходимый для укрепления обороноспособности нашей страны и обеспечения правопорядка в армии",

— добавили в Минобороны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, в Украине должна быть очень справедливая и очень качественная военная юстиция. При этом он подчеркнул, что она должна действовать в комплексе и включать в себя взаимодействие военной полиции, военной прокуратуры, военных адвокатов и судов. Спикер подчеркнул, что подобная специализированная юстиция должна заниматься исключительно правонарушениями в военной сфере. При этом Стефанчук объяснил, почему законопроект о военной полиции был снят с повестки дня. По его словам, люди просто хотят видеть всеобщую картину военной юстиции.



