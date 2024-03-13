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Главная Новости Политика Украины 2024 Миникризис в действии. ВР отменила заседание оборонного комитета и планирует отменить пленарные заседания
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Миникризис в действии. ВР отменила заседание оборонного комитета и планирует отменить пленарные заседания

Как отметил в Телеграмме нардеп Ярослав Железняк, в Верховной Раде сейчас происходит миникризис. По его словам, отменено заседание оборонного комитета, рассматривающего правки в законопроект по мобилизации

сегодня, 12:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщила в Фейсбуке нардеп Марьяна Безуглая, глава оборонного комитета отменил заседание, на котором должны были продолжить рассматривать поправки к законопроекту о мобилизации, которых подано более 4 000. К этому времени, отметила политик, депутаты около месяца просто обсуждали правки без принятия любого из каких-либо решений.

Миникризис в действии. ВР отменила заседание оборонного комитета и планирует отменить пленарные заседания

Миникризис в Верховной Раде

"И эти люди пытались меня уволить? Государственники",
– отметила нардеп.

Вместе с тем, народный депутат Ирина Геращенко заявила, что отмена заседания оборонного комитета свидетельствует о том, что власти просто самоустранились от законопроекта о мобилизации.

"Хотя два месяца назад обвиняли военное руководство, что они не дают предложений по мобилизации, а затем требовали от ВР немедленного принятия",
– подчеркнула нардеп.

Более того, по ее информации, планируется отмена пленарных заседаний Верховной Рады, которые должны состояться на следующей неделе. Вроде бы такое решение хотят принять, потому что спикер Руслан Стефанчук и другие народные депутаты планируют провести заграничные визиты.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оборонный комитет проголосовал за отмену наказания для уклонистов в виде замораживания их счетов, блокирования банковских карт и ограничения в праве пользования транспортными средствами.

После такого решения депутатов глава комитета закрыл его работу.

Вместе с тем, народные депутаты не намерены сдаваться в вопросе наказания мужчин, уклоняющихся от мобилизации. По их словам, нужно найти выход, ведь просто наложение штрафа не является действенной моделью и не заставит мужчин прийти в ТЦК.




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Источник: https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/pfbid02uR5KhkntQvD6xEHGbaxbVDJbh3Cu7ARXFmLPFZ5NHzhyM4saLTeEYbVhj6osvjqQl
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