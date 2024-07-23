Месяц без работы: нардепы во время войны угрожают длительной блокировкой ВР

После того, как народные депутаты приняли законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней, было объявлено о перерыве в работе парламента.

Блокирование ВР

Как сообщил в Телеграмме нардеп Ярослав Жлелезняк, поступило заявление от двух фракций о настоящем перерыве на 30 минут. Он спрогнозировал, что после этого перерыва Верховная Рада не вернется к работе.

При этом оппозиционные народные депутаты заявили, что руководство фракции "Слуга народа" вместе с депутатами из бывшей ОПЗЖ саботируют вынесение на второе чтение законопроекта о запрещении "российского филиала ФСБ" в церковных рясах. В частности об этом сказал нардеп Владимир Арьев.

"То есть саботируют вопросы безопасности Украины. Ну, ок. Слов не понимают, будем убеждать иначе", — написал в Фейсбуке нардеп.

Вместе с тем, нардеп Ирина Фриз сообщила о требованиях оппозиции.

"Требование – включение в повестку дня законопроект о запрете русской церкви в Украине. Цель – защита национальных интересов. Задача — совсем московского попа из нашего государства. Одиннадцатый год злости. Третий год широкомасштабный. А лоббисты РПЦ до сих пор пытаются блокировать рассмотрение о запрете клики московитов. В то время, когда наши защитники дают отпор кафиров на фронте, "пятая колонна" ФСБ в рясах продолжает преступную антиукраинскую деятельность", — заявила в Фейсбуке Фриз.

При этом Железняк сообщил, что трибуна действительно заблокирована, дальнейшие заседания Рады отменили. Следующие, по словам нардепа, по графику уже в августе.

Вместе с тем, нардеп Евгений Шевченко сообщил, что якобы оппозиционные нардепы заявляют, что намерены блокировать трибуну Верховной Рады до 20 августа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что представители оппозиционной "Европейской Солидарности" заявили в Верховной Раде, что после двух первых голосований о продлении военного положения и мобилизации будут блокировать трибуну парламента.



