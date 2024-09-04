Масштабная отставка министров: могут ли изменения в правительстве изменить ситуацию в стране

В начале сентября по меньшей мере шесть министров написали заявления об увольнении. Как указывает народный депутат Давид Арахамия после увольнений и новых назначений более 50% штатной численности КМУ претерпят изменения. Однако нардеп Андрей Осадчук считает, что смена министров не повлияет на эффективность работы правительства.



Дом правительства Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Андрей Осадчук прокомментировал масштабное увольнение министров. По его словам, это попытка "навести порядок в правительстве", ведь некоторые должности более года оставались вакантными.

"Что касается анонсированных кадровых изменений в правительстве, то думаю, что это никак не повлияет. Потому что наибольшим недостатком текущего момента украинской демократии является то, что все решения принимаются в одном кабинете фактически одним человеком, возможно, двумя", — говорит Осадчук.

Осадчук считает, что перестановка министров не повлияет на качество работы правительства. Нардеп объясняет это тем, что большинство уволенных должностных лиц сменят свои должности, но останутся в правительстве.

"Некоторые все-таки "вылетает", я так понимаю, Малюську полностью "списывают на берег", а все остальные – перестановка кроватей в одном и том же заведении. Сильно сомневаюсь, что это будет иметь какие-то существенные изменения в эффективности работы правительства и команды президента, потому что этого не может произойти из-за того, что это те же люди", — заявил Осадчук.

Как указывает народный депутат Ярослав Железняк, часть министерств будет объединена. По его словам, Минюст присоединят к евроинтеграции, а Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объединят с Минрегион.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что только один министр из команды Зеленского остался на своем посту с 2019 года.

Также "Комментарии" писали, что стало окончательно понятно, идет ли министр иностранных дел Алексей Кулеба в отставку.