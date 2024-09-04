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Масштабная отставка министров: могут ли изменения в правительстве изменить ситуацию в стране

Народный депутат Андрей Осадчук сомневается, что увольнения министров повлияют на работу правительства.

сегодня, 10:15
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Автор:
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Slava Kot

В начале сентября по меньшей мере шесть министров написали заявления об увольнении. Как указывает народный депутат Давид Арахамия после увольнений и новых назначений более 50% штатной численности КМУ претерпят изменения. Однако нардеп Андрей Осадчук считает, что смена министров не повлияет на эффективность работы правительства.

Масштабная отставка министров: могут ли изменения в правительстве изменить ситуацию в стране

Дом правительства Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Андрей Осадчук прокомментировал масштабное увольнение министров. По его словам, это попытка "навести порядок в правительстве", ведь некоторые должности более года оставались вакантными.

"Что касается анонсированных кадровых изменений в правительстве, то думаю, что это никак не повлияет. Потому что наибольшим недостатком текущего момента украинской демократии является то, что все решения принимаются в одном кабинете фактически одним человеком, возможно, двумя", — говорит Осадчук.

Осадчук считает, что перестановка министров не повлияет на качество работы правительства. Нардеп объясняет это тем, что большинство уволенных должностных лиц сменят свои должности, но останутся в правительстве.

"Некоторые все-таки "вылетает", я так понимаю, Малюську полностью "списывают на берег", а все остальные – перестановка кроватей в одном и том же заведении. Сильно сомневаюсь, что это будет иметь какие-то существенные изменения в эффективности работы правительства и команды президента, потому что этого не может произойти из-за того, что это те же люди", — заявил Осадчук.

Как указывает народный депутат Ярослав Железняк, часть министерств будет объединена. По его словам, Минюст присоединят к евроинтеграции, а Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объединят с Минрегион.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что только один министр из команды Зеленского остался на своем посту с 2019 года.

Также "Комментарии" писали, что стало окончательно понятно, идет ли министр иностранных дел Алексей Кулеба в отставку.



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