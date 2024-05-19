Легитимность Зеленского и фактор Ермака: к чему могут быть вопросы

Несмотря на то, что внутриполитические процессы в Украине фактически "заморожены" из-за войны, в последнее время тут наметились определенные всплески. Особенно с приближением 20 мая, когда заканчиваются президентские полномочия Владимира Зеленского. Известно, что они будут продлены из-за невозможности проведения президентских выборов. И это приняли внутри Украины, а также наши партнеры, включая США. Известно и то, что РФ усилила дискредитацию Зеленского, давя на его якобы нелегитимность после 20 мая. Даже российский диктатор Владимир Путин, к легитимности которого есть большие вопросы, лично поучаствовал в ИПСО, направленной против Зеленского. Тем временем в The Washington Post вышла критическая статья о главе Офиса президента – Андрее Ермаке и его чрезмерном влиянии. О чем говорят данные процессы (ИПСО, заявления, статьи) – и к чему они могут привести? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента Украины

Российские ИПСО точно не повлияют на внутреннюю ситуацию в Украине

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко уверен, что 20 мая и после 20 мая не произойдет никаких сенсаций.

"Владимир Зеленский продолжит исполнение обязанностей президента Украины, – поясняет он. – И не только в силу действия военного положения, правовой режим которого запрещает проведение любых выборов во время войны. Дело в том, что Конституция Украины не предполагает автоматического прекращения полномочий президента в тот момент, когда исполняется ровно пять лет со дня его инаугурации. Согласно Конституции, полномочия главы государства передаются новоизбранному президенту. А это происходит не день в день – ровно через пять лет. Первый срок президентских полномочий Леонида Кучмы длился примерно пять с половиной лет. Второй срок – пять лет и примерно два месяца. Президентские полномочия Виктора Ющенко также на несколько недель превысили пять лет".

По словам Владимира Фесенко, наша Конституция также четко оговаривает ситуации, когда полномочия президента временно (до избрания нового главы государства на досрочных выборах) передаются председателю Верховной Рады Украины. Это происходит в случае смерти президента, импичмента действующего главы государства или его добровольной отставки. Другие варианты не предусмотрены.

"В условиях войны и военного положения эта ситуация также регулируется законом о военном положении. Не менее важно и то, что абсолютное большинство украинцев выступают против проведения любых выборов во время войны. По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), 69% украинцев считают, что Владимир Зеленский должен исполнять обязанности президента на время действия военного положения", – отмечает политолог.

Поэтому, продолжает он, российские ИПСО точно не повлияют на внутреннюю ситуацию в Украине. Хотя спецслужбы страны-агрессора, конечно, попытаются продвигать эту тему с целью дестабилизации системы власти в Украине.

"И уж тем более не повлияют заявления Путина на эту тему, поскольку известно, как в Украине относятся к российскому диктатору. Более того, именно тот факт, что Россия будет продвигать тему нелегитимности Зеленского, нейтрализует ее влияние в Украине, так как даже абсолютное большинство противников Зеленского воздерживаются от заявлений на эту тему, чтобы их не обвинили в пособничестве российским дестабилизационным действиям. У наших международных партнеров нет никаких вопросов к легитимности президента Зеленского. Поэтому и после 20 мая он без проблем будет исполнять свои обязанности главы государства – и внутри страны, и за ее пределами (в своей внешнеполитической активности)", – прогнозирует Владимир Фесенко.

Что касается статьи в The Washington Post о Ермаке, то это не первая такая в западных СМИ и, наверное, не последняя, считает эксперт.

"Я знаю целый ряд таких статей только за последние полгода. Различные западные журналисты неоднократно обращались ко мне за комментариями на эту тему. Критическая тональность данной статьи WP обусловлена позицией автора и отражает как минимум два обстоятельства: 1) критику в адрес Ермака внутри Украины (особенно в оппозиционных кругах); 2) противоречия внутри команды Байдена по отношению к украинскому руководству. Дело в том, что The Washington Post близка к Демократической партии и очень часто отражает процессы, происходящие в ней. И данная статья, с высокой вероятностью, отражает недовольство Госдепартамента США и части команды Байдена тем фактом, что Офис президента Украины и его глава Андрей Ермак установили прямые личные контакты с Белым домом – через Джейка Салливана, помощника президента Байдена по вопросам национальной безопасности. Влияние Госдепартамента США на украинском направлении существенно ослабло, чем руководство Госдепа, естественно недовольно. Для того, чтобы исправить эту ситуацию и наносится удар по Ермаку", – поясняет политолог.

Но эта статья, по его мнению, вряд ли приведет к каким-то последствиям.

"Ермака назначал Зеленский, а не Госдепартамент. И Зеленский вряд ли будет снимать Ермака из-за критической статьи в WP, которую в ОП считают необъективной. С другой стороны, влияние Госдепа на президента Байдена сейчас не так велико. Да и Госсекретарь Блинкен во время визита в Киев совершил ряд неудачных действий, что несколько подмочило его репутацию", – резюмирует Владимир Фесенко.

Часть американцев и европейцев падка на российские ИПСО

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что у нас возникла уникальная ситуация.

"Украина из-за войны занимает важнейшее место в планах Запада – на годы вперед. И естественно, что все процессы, связанные с нами, внутри нас, активно отслеживаются теми же США и Европой. И все политики, которые пытаются, скажем так, внести сомнения по поводу необходимости поддержки Украины, так или иначе говорят о недемократичности нашего режима, о коррупции и так далее. И те же разговоры о том, что после 20 мая полномочия Зеленского в статусе президента как бы заканчиваются – это не юридическая тема, а чисто политическая. Хоть странно, почему Конституционный суд Украины не скажет своего слова, сняв все вопросы. То ли боятся, что КСУ что-то не то скажет, то ли еще в чем-то дело", – размышляет политтехнолог.

По его мнению, в статье The Washington Post, посвященной Ермаку и его огромному влиянию на внутриукраинские процессы, нет ничего нового.

"Я еще четыре года назад назвал Ермака вице-президентом. А в статье WP просто назвали вещи своими именами. Вряд ли случайно – именно сейчас. Ведь раз у некоторых возникают вопросы по поводу легитимности президента, то это, так или иначе, проецируется на его окружение. При этом, Ермак не избран на свою должность, а назначен. И являясь, по сути, секретарем, ни за что ответственности не несет. А влияет на многое. И нельзя исключать, что именно он в обозримом будущем станет править. Что, мягко говоря, не соответствует демократическим практикам", – акцентирует Алексей Голобуцкий.

Демократические процедуры, поясняет он, хороши тем, что они делают и людей, и страну, которую эти люди представляют, более-менее прогнозируемыми. А, когда такая ситуация, как у нас, прогнозировать что-то крайне сложно. И Запад, много вложивший в Украину и планирующий вкладываться дальше, хочет понимать перспективу хотя бы на следующие пять лет, как минимум, считает эксперт.

"В то же время, следует понимать, что часть американцев и европейцев падка на российские ИПСО, – говорит Алексей Голобуцкий. – Некоторые мои знакомые, находящиеся сейчас за границей, почему-то думают, что у нас тут чуть ли не предреволюционная ситуация. Чуть ли не новые Майдан, восстания против Зеленского и Ермака. Хоть такого и близко нет. Но они читают определенные паблики, определенные сайты (ту же Страна.ua) – и видят искаженную реальность".

Конституционный суд должен поставить точку в вопросе о легитимности Зеленского

Кандидат наук по госуправлению Юрий Гаврилечко рассуждает так:

"Касательно легитимности Зеленского – это к Конституционному суду Украины (КСУ). Именно его судьи должны дать свое заключение. Потому как без него ситуация всегда будет выглядеть двойственной".

По мнению эксперта, удивительно, что нардепы не забросали КСУ запросами по этому поводу.

"Легитимность самого парламента (полномочий которого истекли еще прошлой осенью) не вызывает никаких сомнений, — отмечает Юрий Гаврилечко. – Там ситуация давно урегулирована Конституцией и Законами Украины (действующий состав ВР продолжает исполнять обязанности, пока не примет присягу новый состав). А Украина, напомню, это парламентско-президентская Республика".

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