Стремится контролировать все и всех. Что чиновники говорят о Ермаке

Во время военного положения без того могущественный глава Офиса президента Андрей Ермак еще больше умножил свое влияние, пишет The Washington Post.

Ермак наращивает влияние. Фото из открытых источников

"Руководитель ОП, как формально звучит должность Ермака, всегда имел огромное влияние в Украине. Условия военного времени сосредоточили в ОП чрезвычайные полномочия, что сделало Ермака, возможно, самым мощным руководителем аппарата в истории страны, влияние которого практически такое же, как у его босса", – говорится в статье WP.

WP отмечает, что близость Ермака к президенту и очевидное влияние на него повлекли за собой шквал обвинений: недемократически консолидировал власть в ОП, практически единолично руководит назначениями и увольнениями чиновников, ограничивает доступ к Зеленскому и стремится лично контролировать почти каждое важное решение в военное время.

WP пообщался с более чем десятком нынешних и бывших украинских чиновников, иностранных дипломатов и других лиц, знающих Ермака или работающих с ним. Издание отмечает, что даже сторонники Ермака признали, что у него чрезвычайно широкие полномочия в управлении государством и внешних коммуникациях. Некоторые говорят, что он даже контролирует, кому из чиновников разрешено выезжать за границу и когда.

Критики рассказали WP, что в последнее время, когда круг советников Зеленского сузился, Ермак отодвинул на второй план МИД, вмешивался в военные решения и выступал посредником в ключевых соглашениях с партнерами, включая США. Критики Ермака описали его как драчливого и властного. А несколько чиновников вообще отказались говорить об Ермаке, опасаясь последствий.

Кроме того, пишет издание, Ермака обвиняют в "чистках" у власти. В частности, в увольнении всех бывших друзей Зеленского из его ближайшего окружения. Некоторые связывают его с увольнением бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Один из чиновников рассказал, что "у президента нет окружения, а есть один человек, который влияет на решение президента".

Пока Зеленский находится у власти, похоже, там будет и Ермак, заключает WP.