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Стремится контролировать все и всех. Что чиновники говорят о Ермаке

Украинские чиновники описывают Ермака как властного и жесткого

сегодня, 21:59
Автор:
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Марьян Ощановский
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Во время военного положения без того могущественный глава Офиса президента Андрей Ермак еще больше умножил свое влияние, пишет The Washington Post.

Стремится контролировать все и всех. Что чиновники говорят о Ермаке

Ермак наращивает влияние. Фото из открытых источников

"Руководитель ОП, как формально звучит должность Ермака, всегда имел огромное влияние в Украине. Условия военного времени сосредоточили в ОП чрезвычайные полномочия, что сделало Ермака, возможно, самым мощным руководителем аппарата в истории страны, влияние которого практически такое же, как у его босса", – говорится в статье WP.

WP отмечает, что близость Ермака к президенту и очевидное влияние на него повлекли за собой шквал обвинений: недемократически консолидировал власть в ОП, практически единолично руководит назначениями и увольнениями чиновников, ограничивает доступ к Зеленскому и стремится лично контролировать почти каждое важное решение в военное время.

WP пообщался с более чем десятком нынешних и бывших украинских чиновников, иностранных дипломатов и других лиц, знающих Ермака или работающих с ним. Издание отмечает, что даже сторонники Ермака признали, что у него чрезвычайно широкие полномочия в управлении государством и внешних коммуникациях. Некоторые говорят, что он даже контролирует, кому из чиновников разрешено выезжать за границу и когда.

Критики рассказали WP, что в последнее время, когда круг советников Зеленского сузился, Ермак отодвинул на второй план МИД, вмешивался в военные решения и выступал посредником в ключевых соглашениях с партнерами, включая США. Критики Ермака описали его как драчливого и властного. А несколько чиновников вообще отказались говорить об Ермаке, опасаясь последствий.

Кроме того, пишет издание, Ермака обвиняют в "чистках" у власти. В частности, в увольнении всех бывших друзей Зеленского из его ближайшего окружения. Некоторые связывают его с увольнением бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Один из чиновников рассказал, что "у президента нет окружения, а есть один человек, который влияет на решение президента".

Пока Зеленский находится у власти, похоже, там будет и Ермак, заключает WP.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2024/05/18/andriy-yermak-power-chief-ukraine/
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