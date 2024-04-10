Комбат-штурмовик: ВР, ОП, правительство, органы власти должны мобилизовать 50% своих сотрудников

Комбат-штурмовик выступил против бронирования для представителей правоохранительных органов и работников государственных органов власти. По его мнению, патрульная полиция может заниматься непосредственно своей работой, а вот все другие правоохранительные органы должны мобилизовать на фронт как минимум половину своего аппарата. При этом военный считает, что мобилизовать правоохранителей нужно не в спецназ, а отправить на пополнение рядов пехотинцев.

Мобилизация в Украине

"Верховная Рада, Офис президента, правительство, все органы власти должны мобилизовать 50% своих сотрудников-мужчин. Власть должна дать пример защиты Родины, а не уклонение от мобилизации"

, – подчеркнул военный.

То есть, добавил он, все, что не работает для обороны, должно дать часть людей на войну.

Кроме того, комбат-штурмовик убежден, что за мобилизацию в стране должны отвечать мотивированные и компетентные люди. Он убежден, что Минобороны и ТЦК вообще ничего не делают, а просто ждут добровольцев и тех, кого иногда задерживают на улице. По его словам, такая работа привела к тому, что в Киеве за месяц мобилизуют только сотню мужчин.

Чтобы улучшить ситуацию с мобилизацией, военный советует закрепить бригады для комплектования за конкретными военкоматами. Тогда, по его мнению, ситуация изменится.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оборонный комитет Верховной Рады завершил работу над законопроектом о мобилизации. В частности, народные депутаты отменили весь раздел , касающийся демобилизации и сроков ее проведения. Эксперты называют такое решение фейлом власти, ведь военные на фронте считали дни до того, чтобы получить возможность уехать домой.