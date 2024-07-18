Когда вся страна живет на генераторах, ВР приняла очередное предательское решение: о чем иречь

Сегодня Верховная Рада дала добро на повышение акциза на все виды топлива. Такое решение поддержали депутаты из фракции "Слуга народа", частично из "Голоса" и внефракционные депутаты.

Работа генератора

Как отметила нардеп Ирина Геращенко, повышение акциза имеет "благородную цель" — приведение украинского законодательства в соответствие с нормами ЕС для выполнения Соглашения об ассоциации. Однако она утверждает, что ЕС в нынешних экономических условиях не требовали от Украины имплементации этих положений по акцизам немедленно. Напротив, добавляет политик, позволяли отсрочить внесение именно этих положений.

В результате цена на бензин и дизель вырастет на 1,66 грн за литр уже в сентябре! По мнению правительства, это несущественно! И это в условиях, когда вся страна живет на генераторах, когда украинцы вынуждены увеличить покупку бензина и дизеля, чтобы хоть на пару часов иметь свет и воду, которую не обеспечивает власть", — говорит Геращенко.

Кроме того, она рассказала, что изменения принятого законопроекта предусматривают определение термина "промежуточные продукты" в соответствии с Директивой Совета ЕЭС и установление ставки акцизного налога на уровне 12,23 грн. за 1 литр. Также изменения предполагают и установление новых ставок акцизного налога на топливо, которые достигнут минимального уровня, предусмотренного Директивой Совета ЕС, с постепенным повышением к 2028 году.

"Акцизы вырастут уже сейчас, через месяц! И это почувствует на себе любая украинская семья. Также акцизы лягут дополнительной нагрузкой на продовольственные цены и другие товары… А дальше – значительное повышение акцизов на топливо, в том числе акциз на дизтопливо и основные бензины до 359 евро за 1000 литров с 2028 года", — подытожила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВР хочет ввести акциз на сладкие газированные напитки.



