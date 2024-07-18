Когда вся страна живет на генераторах, ВР приняла очередное предательское решение: о чем иречь

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Ткачик Олеся
Сегодня Верховная Рада дала добро на повышение акциза на все виды топлива. Такое решение поддержали депутаты из фракции "Слуга народа", частично из "Голоса" и внефракционные депутаты.
Работа генератора
Как отметила нардеп Ирина Геращенко, повышение акциза имеет "благородную цель" — приведение украинского законодательства в соответствие с нормами ЕС для выполнения Соглашения об ассоциации. Однако она утверждает, что ЕС в нынешних экономических условиях не требовали от Украины имплементации этих положений по акцизам немедленно. Напротив, добавляет политик, позволяли отсрочить внесение именно этих положений.
Кроме того, она рассказала, что изменения принятого законопроекта предусматривают определение термина "промежуточные продукты" в соответствии с Директивой Совета ЕЭС и установление ставки акцизного налога на уровне 12,23 грн. за 1 литр. Также изменения предполагают и установление новых ставок акцизного налога на топливо, которые достигнут минимального уровня, предусмотренного Директивой Совета ЕС, с постепенным повышением к 2028 году.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВР хочет ввести акциз на сладкие газированные напитки.
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ну підааси же