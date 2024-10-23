Какие причины отставки Костина: кто может стать новым генпрокурором

Генеральный прокурор Андрей Костин уходит с должности. Решение было принято на фоне скандалов, связанных со злоупотреблениями в сфере оформления инвалидности прокурорам. Какие причины отставки? Кто может занять вакантную должность генпрокурора? И на что это повлияет? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Отставка Костина

К Костину давно были вопросы

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак отметил, что об отставке генерального прокурора Костина говорили давно и, вероятнее всего, ситуация с массовой инвалидностью прокуроров была формальным поводом и удобным моментом для завершения процедуры замены.

"Громкое увольнение под общественное возмущение воспринимается как антикризисное действие для удовлетворения общества, раздраженного наглостью прокурорской корпорации. Это добавляет президенту, который немедленно вмешался в решение проблем в прокуратуре, подтверждающих наличие одного из способов избегания мобилизации представителями чиновничьей элиты", – отметил эксперт.

По его словам, общеизвестно, что президент Зеленский растягивает момент увольнения того или иного чиновника или должностного лица, не делая это одним махом.

"Так и к Костину были вопросы относительно его частых командировок за пределы Украины, в частности, в США, где живет его семья. Поэтому, скорее всего, решение о замене Костина было принято ранее, а сейчас был подобран момент жертвенности", – отметил Олег Постернак.

Что касается возможного преемника Костина, то, по мнению политтехнолога, финальное решение будут принимать на Банковой на совещании узкой группы лиц.

"Понимая стиль президента последних кадровых изменений, ставку будут делать на те кандидатуры, которые максимально лояльны президенту, не вызовут негативного шлейфа в среде международных союзников, имеют основательный юридический бекграунд и способны принести результат, не прибегая к чрезмерной медийной активности. Да и эту кандидатуру поддерживает парламент. Поэтому, вероятнее всего, в шорт-листе на будущего генпрокурора может быть нардеп, юрист и глава парламентского комитета по правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, нынешний глава Одесской ОВА, юрист, экс-прокурор Киева Олег Кипер. Кстати, Кипера называли вероятным кандидатом на генпрокурора еще в июле 2022-го после увольнения Ирины Венедиктовой. Дело в том, что Кипер одно время был внештатным советником главы Офиса президента Ермака", – подытожил Олег Постернак.

Костин самоустранился

Эксперт Украинской фабрики мнения Юрий Гаврилечко так прокомментировал происходящее:

"В этой ситуации все достаточно просто. Костин самоустранился от решения системной проблемы, поскольку все понимают, что проблема с прокурорами-инвалидами не исключительна. Все это является системной проблемой и следствием реформирования прокуратуры, которое началось еще со времен Януковича. И, соответственно, решить эту проблему можно просто именно на уровне генерального прокурора. Ничего сложного нет. Но эту проблему никто решать не собирается. Однако, когда даже намек на необходимость решения проблемы появился, Костин от этого самоустранился".

Юрий Гаврилечко говорит, что с тех пор как у нас прокуратура забрала функцию надзора над законностью, она стала несколько непонятной структурой в системе правоохранительных органов, потому что сосредоточилась лишь на государственном обвинении.

"Для государственного обвинения прокуратура не нужна как институт в принципе. Когда еще со времен Януковича прокуратура лишилась основной своей функции – надзора за законностью, то существование прокуратуры как таковой утратило всякий смысл. В этих обстоятельствах Костин не захотел быть козлом отпущения и это, по-моему, правильная позиция. И вряд ли можно ему выдвигать как претензию, что он сам устранился. Костин не имел какого-либо весомого влияния. Он не является каким-либо функционером, не является членом политсовета монобольшинства. Что он может сделать? Подготовить предложения? А, кто их будет рассматривать? Более того, а его вообще поймут те, кому бы он подготовил эти предложения? Они же на разных языках будут общаться. Даже, если бы он вышел с этими предложениями в СМИ, все равно не было бы никакого эффекта. А все потому, что без решения основной проблемы – места, роли и функций прокуратуры в системе правоохранительных органов и задач дальше ничего не будет", – высказался эксперт.

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