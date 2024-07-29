Глава ВР назвал лучшего премьер-министра за всю историю Украины

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук считает Дениса Шмыгаля лучшим премьер-министром Украины за всю ее историю. Стефанчук объясняет свои слова тем, что Шмигаль является технократом и трудоголиком.



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото из открытых источников

Руслан Стефанчук в интервью "Українським новинам" рассказал о лучшем премьер-министре за всю историю Украины.

"По моему глубокому убеждению, Денис Анатольевич является лучшим премьер-министром за всю историю Украины. Потому что он технократ и возглавляет технократическое правительство. Я считаю, что и до момента полномасштабного вторжения, и с момента полномасштабного вторжения он всегда был на месте, он является, в хорошем понимании, трудоголиком своего дела и очень глубоко разбирается в существующих в государстве процессах", — пояснил свои слова председатель Верховной Рады.

Также Руслан Стефанчук прокомментировал информацию о возможности увольнения премьер-министра Дениса Шмыгаля. По его словам, смена правительства с соблюдением требований к военному положению маловероятна. Однако глава ВР указывает, что Шмыгаля могут уволит, если внесут некоторые изменения и дополнения в 10 статью, которые позволят сделать увольнение премьер-министра возможным во время военного положения.

"Поэтому я бы разделил политическую и юридическую вещь. Из юридической у меня есть сомнения, и я поддерживаю то, что вы говорили, то, что говорили юристы, Федор Вениславский, что сегодня нет возможности с полным соблюдением закона сменить правительство", — подчеркнул Стефанчук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп рассказал о "министропаде" в правительстве и назвал тех, кто в ближайшее время потеряет свои должности.

Также "Комментарии" писали, что Стефанчук дал рекомендации для парламента по поводу изменений для лишения полномочий народных депутатов.