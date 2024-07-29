Глава ВР назвал лучшего премьер-министра за всю историю Украины

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Slava Kot
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук считает Дениса Шмыгаля лучшим премьер-министром Украины за всю ее историю. Стефанчук объясняет свои слова тем, что Шмигаль является технократом и трудоголиком.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото из открытых источников
Руслан Стефанчук в интервью "Українським новинам" рассказал о лучшем премьер-министре за всю историю Украины.
Также Руслан Стефанчук прокомментировал информацию о возможности увольнения премьер-министра Дениса Шмыгаля. По его словам, смена правительства с соблюдением требований к военному положению маловероятна. Однако глава ВР указывает, что Шмыгаля могут уволит, если внесут некоторые изменения и дополнения в 10 статью, которые позволят сделать увольнение премьер-министра возможным во время военного положения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп рассказал о "министропаде" в правительстве и назвал тех, кто в ближайшее время потеряет свои должности.
Также "Комментарии" писали, что Стефанчук дал рекомендации для парламента по поводу изменений для лишения полномочий народных депутатов.
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