Глава ЦПИ заявил, что нардепы хотят провести законопроект, который позволит "откупиться" коррупционерам

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПИ) Виталий Шабунин рассказал, что народный депутат и председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас якобы хочет быстро принять законопроект №11340. По словам Шабунина, благодаря этому законопроекту можно будет "откупиться" от тюрьмы.
В Верховной Раде хотят разрешить коррупционерам откупиться. Фото из открытых источников
Виталий Шабунин критикует нардепа из партии "Слуга народа" Сергея Ионушаса за законопроект № 11340.
Глава ЦПИ утверждает, что благодаря этому законопроекту олигархи, в частности, Коломойский сможет выйти "сухим из воды".
По словам руководителя "Центра противодействия коррупции", таким образом откупиться от ответственности смогут организаторы коррупционных схем и топ-чиновники.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виталий Шабунин объяснил, что не может служить в ВСУ из-за родинки.
Также "Комментарии" писали, что в ВР требуют безотлагательно отозвать Задорожного с должности главы ВСК по фортификациям из-за возможной коррупции.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!