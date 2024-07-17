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Главная Новости Политика Украины 2024 Глава ЦПИ заявил, что нардепы хотят провести законопроект, который позволит "откупиться" коррупционерам
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Глава ЦПИ заявил, что нардепы хотят провести законопроект, который позволит "откупиться" коррупционерам

Виталий Шабунин критикует народного депутата за законопроект, предусматривающий возможность "откупиться" от судебного наказания.

сегодня, 16:40
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Slava Kot

Председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПИ) Виталий Шабунин рассказал, что народный депутат и председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас якобы хочет быстро принять законопроект №11340. По словам Шабунина, благодаря этому законопроекту можно будет "откупиться" от тюрьмы.

Глава ЦПИ заявил, что нардепы хотят провести законопроект, который позволит "откупиться" коррупционерам

В Верховной Раде хотят разрешить коррупционерам откупиться. Фото из открытых источников

Виталий Шабунин критикует нардепа из партии "Слуга народа" Сергея Ионушаса за законопроект № 11340.

"Председатель правоохранительного комитета "слуга" Ионушас снова "чудит". Сегодня он запланировал заседание правоохранительного комитета парламента, где планирует "по быстрому" провести правительственный законопроект №11340. Он позволит фигурантам коррупционных преступлений банально откупиться от строгого наказания", — заявил Шабунин.

Глава ЦПИ утверждает, что благодаря этому законопроекту олигархи, в частности, Коломойский сможет выйти "сухим из воды".

"Все это в рамках соглашений о признании виновности. Сейчас, чтобы заключить такое соглашение и уменьшить себе наказание за особо тяжкое преступление, обвиняемые должны сдать сообщников или рассказать о других преступлениях. Законопроект от правительства позволит фигурантам просто возместить ущерб за свои действия и получить штраф вместо заключения", – объясняет Шабунин.

По словам руководителя "Центра противодействия коррупции", таким образом откупиться от ответственности смогут организаторы коррупционных схем и топ-чиновники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виталий Шабунин объяснил, что не может служить в ВСУ из-за родинки.

Также "Комментарии" писали, что в ВР требуют безотлагательно отозвать Задорожного с должности главы ВСК по фортификациям из-за возможной коррупции.



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