Генпрокурор прокомментировал бегство Дмитрука за границу: дал ему последний шанс

Правоохранительные органы Украины расследуют обстоятельства побега народного депутата Артема Дмитрука за границу, сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин во время форума "Украина 2024 года. Независимость".

Андрей Костин

При этом Костин отметил, что сейчас ведется активное расследование, в ходе которого выясняются личности всех, кто мог быть причастен к организации нелегального пересечения границы Дмитруком. Генпрокурор подчеркнул, что ситуация вызвала серьезное возмущение как в обществе, так и лично. Он выразил удивление, почему в других случаях пограничники успешно задерживают беглецов, а в этом случае Дмитрук сумел беспрепятственно покинуть страну.

По словам Костина, уголовное производство было начато немедленно после выявления факта нелегального пересечения границы. Следователи и работники Государственной пограничной службы работают почти круглосуточно, чтобы установить все обстоятельства и выявить лиц, которые могли помочь Дмитруку. Костин также сообщил, что бегство нардепа произошло через границу с Приднестровьем, и сейчас есть информация о его возможном пребывании в других странах.

Генпрокурор подчеркнул, что у Дмитрука еще есть возможность добровольно явиться на допрос, который запланирован на четверг и пятницу. В случае неявки будут применены правовые механизмы, такие как объявление в розыск и обращение в суд с требованием об экстрадиции.

Костин подчеркнул необходимость усиления контроля за границами между пунктами пропуска, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Он также отметил, что случаи нелегального пересечения границы касаются не только Дмитрука, но и других депутатов, и что в конкретном случае с Дмитруком задержание было невозможно из-за правовых нюансов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 25 августа Генеральная прокуратура объявила подозрение Дмитруку, а Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту его незаконного пересечения границы. При этом в Молдове сообщили, что Дмитрук не сообщил о том, что является нардепом, когда пересек границу. В стране его приняли в качестве обычного гражданина, покинувшего территорию, где идет война.







