Галущенко поймали на очередной лжи: в чем обвиняют

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Ткачик Олеся
Народный депутат Ярослав Железняк в Телеграмме обнародовал "дежурный кейс лжи" министра энергетики Германа Галущенко. На этот раз он касается "Энергоатома" и запуска им подаренной США через USAID газотурбинной установки.
Герман Галущенко
Как отметил Железняк, компания не могла ее подключить 16 месяцев – с февраля 2023 года. Все это время на подключение уходили десятки миллионов гривен.
По его словам, нардеп Макс Хлапук направил такой запрос, где четко спросил, когда установку ввели в эксплуатацию, и почему так много времени ушло на ее подключение, сколько на это ушло средств, и почему газотурбинную установку отдали "Энергоатому" в первую очередь.
По его словам, выходит, что Галущенко снова соврал, ведь под стенограмму обещал предоставить всю необходимую информацию, если будет соответствующий запрос.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министра Галущенко уже обвиняли во лжи, когда он уверял народных депутатов в том, что на Южноукраинской АЭС не было никакой аварии.
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