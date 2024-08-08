Галущенко поймали на очередной лжи: в чем обвиняют

Народный депутат Ярослав Железняк в Телеграмме обнародовал "дежурный кейс лжи" министра энергетики Германа Галущенко. На этот раз он касается "Энергоатома" и запуска им подаренной США через USAID газотурбинной установки.

Герман Галущенко

Как отметил Железняк, компания не могла ее подключить 16 месяцев – с февраля 2023 года. Все это время на подключение уходили десятки миллионов гривен.

"В июне коллеги на энергетическом комитете спросили у министра Галущенко, когда реально установка была подключена. Министр в своем стиле отказался отвечать прямо и пообещал предоставить детали, если придет официальный депутатский запрос", — сообщил политик.

По его словам, нардеп Макс Хлапук направил такой запрос, где четко спросил, когда установку ввели в эксплуатацию, и почему так много времени ушло на ее подключение, сколько на это ушло средств, и почему газотурбинную установку отдали "Энергоатому" в первую очередь.

"Ну и здесь начинается самое интересное. Первый. Министр, как всегда, ушел от ответа и перебросил запрос на "Энергоатом". С нелепостью пиарщиков "Энергоатома" вы уже знакомы. Поэтому они не придумали ничего лучше, чем отписать депутату, что вся информация, которую он спрашивает, либо для служебного пользования, либо коммерческая тайна. И вообще такие вопросы вредят репутации государства", – рассказал Железняк.

По его словам, выходит, что Галущенко снова соврал, ведь под стенограмму обещал предоставить всю необходимую информацию, если будет соответствующий запрос.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министра Галущенко уже обвиняли во лжи, когда он уверял народных депутатов в том, что на Южноукраинской АЭС не было никакой аварии.



