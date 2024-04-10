Это уже переходит любые границы. В ВР заявили, что законопроект о мобилизации нужно переписать

Нардеп Владимир Арьев отметил основные проблемы в законопроекте о мобилизации после того, как он прошел оборонный комитет.

Владимир Арьев

В частности, народный избранник обратил внимание, что ограничение срока службы в 36 месяцев выбросили под обещание урегулировать вопрос отдельным законом.

"А почему не этим? Ибо тянуть можно бесконечно?"

– отметил нардеп.

Кроме того, по его словам, призыв лиц, ухаживающих за лицами с инвалидностью, урегулирован очень поверхностно и приведет к массе проблем для людей с тяжелыми диагнозами.

"При этом всех быков из прокуратуры, полиции, ДБР и т.п. бронируют от мобилизации на 100% — надо же кому-то держать всех в повиновении и стричь коррупционные налоги с тех, кто еще останется работать"

, – отметил нардеп.

Также его возмутила отмена премий для военных.

"Там еще много того, что делает это закон плетью при полном отсутствии стимулов. Он написан властями с отношением к защитникам, как к ресурсу, а не к героям. И главное, что в таком виде он не поможет ВСУ, а наоборот. Поэтому в текущей редакции важный закон, от которого зависит защита Украины, принимать вредно. Он должен быть переписан. А до этого работать по действующему мобилизационному законодательству"

, – заявил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оборонный комитет завершил работу над законопроектом о мобилизации. В частности, депутаты упразднили раздел о демобилизации военных после 36 месяцев службы. Такое решение будет иметь широкий резонанс в обществе, ведь военные и их родственники ждали того, что демобилизацию все же примут. Кроме того, такое решение будет играть против президента Владимира Зеленского, на словах поддерживавшего демобилизацию.