Это уже переходит любые границы. В ВР заявили, что законопроект о мобилизации нужно переписать

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Ткачик Олеся
Нардеп Владимир Арьев отметил основные проблемы в законопроекте о мобилизации после того, как он прошел оборонный комитет.
Владимир Арьев
В частности, народный избранник обратил внимание, что ограничение срока службы в 36 месяцев выбросили под обещание урегулировать вопрос отдельным законом.
Кроме того, по его словам, призыв лиц, ухаживающих за лицами с инвалидностью, урегулирован очень поверхностно и приведет к массе проблем для людей с тяжелыми диагнозами.
Также его возмутила отмена премий для военных.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оборонный комитет завершил работу над законопроектом о мобилизации. В частности, депутаты упразднили раздел о демобилизации военных после 36 месяцев службы. Такое решение будет иметь широкий резонанс в обществе, ведь военные и их родственники ждали того, что демобилизацию все же примут. Кроме того, такое решение будет играть против президента Владимира Зеленского, на словах поддерживавшего демобилизацию.
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