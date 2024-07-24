Если после Зеленского придет латентный диакон РПЦ: в ВР хотят поставить предохранители

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Ткачик Олеся
Чтобы урегулировать вопрос по законопроекту о запрете УПЦ МП, было принято решение создать рабочую группу, которая должна доработать законопроект, сообщила нардеп Лиза Богуцкая.
Блокирование ВР
По ее информации, большую часть времени депутаты будут работать в комитетах. При этом многие народные депутаты будут иметь в августе международные командировки.
Кроме того, нардеп заявила, что сейчас начнется опасная ситуация, когда выступающих за немедленное принятие законопроекта начнут обвинять в том, что они бросают Украину в пропасть, ведь нужно принять много важных для выживания украинцев законопроектов, а "закон о попе". может подождать.
Впрочем, Богуцкая убеждена, что ждать этот законопроект не может, потому что, если после Владимира Зеленского к власти придет "латентный дьякон РПЦ", на карте церквей Украины будет развеваться российский триколор.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после голосования за продление военного положения и всеобщей мобилизации народные депутаты от оппозиции заблокировали парламентскую трибуну. Говорят, что они готовы блокировать работу парламента до 20 августа, если их требования не будут выполнены. Как сообщила Ирина Фриз, у нардепов четкое требование — включение в повестку дня законопроекта о запрете российской церкви в Украине. Цель – защита национальных интересов. Задача — долой московского попа из нашего государства.
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