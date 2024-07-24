Если после Зеленского придет латентный диакон РПЦ: в ВР хотят поставить предохранители

Чтобы урегулировать вопрос по законопроекту о запрете УПЦ МП, было принято решение создать рабочую группу, которая должна доработать законопроект, сообщила нардеп Лиза Богуцкая.

Блокирование ВР

"Поскольку сохраняется требование о том, что первым должны голосовать многострадальное историческое ЗП "о попах", то пока не будут согласованы все "наработки рабочей группы", пленарных заседаний не будет. Это не значит, что Рада не будет работать", – сообщила парламентарий.

По ее информации, большую часть времени депутаты будут работать в комитетах. При этом многие народные депутаты будут иметь в августе международные командировки.

"То есть депутаты не отдыхают. И не уходят на каникулы. Не знаю, зачем кто-то раздувает тему "отдыха депов во время войны", — подчеркнула Богуцкая.

Кроме того, нардеп заявила, что сейчас начнется опасная ситуация, когда выступающих за немедленное принятие законопроекта начнут обвинять в том, что они бросают Украину в пропасть, ведь нужно принять много важных для выживания украинцев законопроектов, а "закон о попе". может подождать.

Впрочем, Богуцкая убеждена, что ждать этот законопроект не может, потому что, если после Владимира Зеленского к власти придет "латентный дьякон РПЦ", на карте церквей Украины будет развеваться российский триколор.

"Поэтому считаю, что если 21 августа Закон о запрете РПЦ мы проголосуем, а президент его подпишет, то на 33-ю годовщину независимости мы сможем сказать, что ментальному московскому влиянию в Украине пресечена", — подчеркнула Богуцкая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после голосования за продление военного положения и всеобщей мобилизации народные депутаты от оппозиции заблокировали парламентскую трибуну. Говорят, что они готовы блокировать работу парламента до 20 августа, если их требования не будут выполнены. Как сообщила Ирина Фриз, у нардепов четкое требование — включение в повестку дня законопроекта о запрете российской церкви в Украине. Цель – защита национальных интересов. Задача — долой московского попа из нашего государства.



