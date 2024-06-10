Ермак узурпирует власть: почему на Западе вновь бьют в набат

Западные СМИ продолжают вспоминать в своих материалах главу Офиса президента Андрея Ермака. Так, в статье The Times говорится, что окружение президента Украины Владимира Зеленского "ошеломлено жаждой власти" главы ОП. Отмечается, что зависимость главы государства от Ермака также может указывать на трение украинских властей с западными партнерами. В частности, авторы статьи вспоминают об увольнении Кубракова и Залужного, роль Олега Татарова, коррупцию, как источник споров между Киевом и Белым домом. О чем говорят эта и другие статьи в западных СМИ? Действительно ли роль Андрея Ермака настолько влиятельна? Не может ли быть так, что ключевые решения в стране принимает именно Ермак, а не Зеленский? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента Украины

Запад не понимает, почему в Украине не парламентско-президентская, а офисно-президентская республика

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда так прокомментировал ситуацию:

"Надо начать с цитаты Владимира Зеленского, который в свое время, отвечая на критические выпады в адрес Андрея Ермака, подчеркнул, что "я с ним пришел, я с ним и уйду".

По словам Евгения Магды, на момент избрания Владимира Зеленского президентом Андрей Ермак не был столь заметным членом его команды. Уже в 2020 году ситуация изменилась. Ермак стал действительно достаточно мощным руководителем Офиса президента.

При этом собеседник портала "Комментарии" обратил внимание на то, что люди, которые говорят о наличии каких-либо конституционных полномочий у главы ОП, на самом деле сами себя обманывают, потому что Офис президента нигде не фигурирует в Конституции Украины.

"Мне точно неизвестно, как происходит процесс принятия решений, но то, что Андрей Ермак находится рядом с Владимиром Зеленским и он в одном из интервью называл себя менеджером президента, выглядит очень так интересно. Это прозвучало. Это факт. И такие факты мы должны воспринимать как существующие на сегодняшний момент. Почему западная пресса так активно выступает против Андрея Ермака, критикует его разными способами? Я думаю причины заключаются в том, что ситуация в Украине, с точки зрения Запада, не совсем понятна", – отметил Евгений Магда.

Он добавляет, с одной стороны, на Западе спокойно отнеслись к тому, что нельзя провести сейчас президентские и парламентские выборы, потому что делать это в условиях войны действительно невозможно. А, с другой стороны, тот формат власти, который существует, когда в Украине не парламентско-президентская, а офисно-президентская республика удовлетворяет далеко не всех.

"Наши партнеры, которые в значительной степени нас финансируют, привлекают внимание украинского политического руководства. Правда, я сомневаюсь в том, что Владимир Зеленский на это отреагирует. Поскольку он отметил, что Ермак ему нужен и он хочет быть в качестве политика с ним рядом. Поэтому подобные публикации будут появляться и дальше, но это не значит, что на Банковой вскоре произойдут кадровые изменения", – резюмировал эксперт.

Тем, что пишут на Западе, просто констатируют некоторые вещи

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков обратил внимание, что про Андрея Ермака пишут давно и систематически. Но до этого писали про Богдана, тем самым подталкивая к мысли, что Владимир Зеленский не такой, как казалось на первый взгляд. Мол он человек, во-первых, далёкий от системы государственной власти, а, во-вторых, как оказалось, говорит эксперт, человек далёкий от системной аппаратной работы.

"Он привык к тому, что в рамках творческого "95 квартала", он высказал какую-то мысль, секретарша её записала. И дальше сценаристы и другие люди её подхватывают, дорабатывает. А он на следующий день приходит на съёмочную площадку, где его задумчивая идея, просто так, высказанная в космос, реализована. Теперь же на государственной службе Зеленский оказался зависимым от людей, которые, как у нас в системе называется, заносят хвосты. Должен быть человек, который реализовывает некие решения. Когда то, о чем поговорили на совещании, надо сформулировать в виде поручений и контролировать их выполнение. Он зависим от того человека, который реализовывает решения, независимо от того, какая фамилия у этого человека –Богдан или Ермак. Он такой тип руководителя и наш народ его избрал", – отметил Александр Кочетков.

По его словам, о том, что существует такая проблема с управлением в Украине, писалось с самого начала. Такие претензии предъявлялись, как к Богдану, так и теперь к Ермаку.

"Тем, что пишут на Западе, просто констатируют некие вещи, которые есть и которые влияют на взаимоотношения с нашими партнёрами", – отметил эксперт.

Что касается влиятельности Ермака, то Александр Кочетков говорит, что знаком практически со всеми главами администрации президента разных времен. Все они влияют с точки зрения принятия и реализации готовых решений. Они могут что-то советовать, потому что всё время находятся рядом с главой государства. Их влиятельность велика, но на самом деле все эти люди находятся на "кончике президентского пера".

"Президент может убрать их по любой причине. Ведь должность главы администрации или офиса не является прописанной в Конституции. Они с точки зрения институционной машины – никто. Поэтому говорить о том, что на президента кто-то сильно влияет – неверно. На сегодня все бразды правления находятся в его руках. Зная тип Зеленского, можно сказать, что он очень внимательно относится к тем или иным решениям. Представить ситуацию, что тот же Ермак принял решение, которое не устраивало бы лично Зеленского, невозможно. Первое решение Ермака, которое не будет устраивать Зеленского, закончится тем, что Ермака не будет тут же. То есть, все решения, которые связывают с Ермаком, это решения, одобренные и согласованные с Владимиром Зеленским. У нас руководит страной президент, а не глава его офиса", – подытожил Александр Кочетков.

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