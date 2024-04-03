Эксперт о намерении Порошенко идти в президенты: Электоральное наслаждение получит другой

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что снова хочет выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах в Украине.

Петр Порошенко

По мнению Олега Постернака, в этой ситуации Порошенко выглядит, как бывший абъюзер .

"Это примерно такая ситуация, когда бывший абъюзер смотрит на фотографии своей девушки и понимает, что больше ему такой красивой "шары" не будет никогда, но продолжает неистово по ночам названивать в желании удовлетворить свое половое наслаждение.

, – отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что у Порошенко нет шансов снова стать президентом.

"Электоральное наслаждение получит другой"

, – добавил политтехнолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что лидер "Европейской солидарности", народный депутат Петр Порошенко заявил о том, что будет баллотироваться на пост президента. По его словам, чтобы выборы в Украине все же состоялись, необходимо сначала достичь успеха в боевых действиях.

Вместе с тем известно, что, согласно данным мартовского исследования, когда украинцев спрашивали, кого бы они избрали президентом, если бы выборы состоялись в этом году, Порошенко получил бы менее пяти процентов голосов. В частности, за него проголосовали бы 4,8% респондентов. Лидерами в этом опросе оказались бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и действующий президент Владимир Зеленский. За них проголосовали бы 31,3% и 21,7% респондентов соответственно.

Кстати, одно время была популярна теория, что якобы в "Европейской солидарности" понимают, что Порошенко не сможет победить на президентских выборах. Именно поэтому они придумали комбинацию, когда Залужный становится президентом, а Порошенко при нем возглавляет правительство. Якобы именно поэтому поклонники Порошенко были чрезвычайно возмущены, когда Залужного решили отправить в Британию работать послом.