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Доклады министров были неубедительны: кем недоволен Зеленский

Владимир Зеленский сказал, докладом каких министров остался недоволен

22 октября 2024, 21:15
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скандал с МСЭК и отметил, какими министерствами был недоволен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.

Доклады министров были неубедительны: кем недоволен Зеленский

Фото портал "Комментарии"

По словам Президента Украины, в стране должна быть персональная ответственность и кадровые решения из-за ситуации со скандалами по МСЭК. В частности, проведут полный аудит пенсий и других начислений всем "получившим" инвалидности должностным лицам.

Также Зеленский заявил, что заслушал сегодня доклады по этой ситуации от министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко и министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович.

"Были, к сожалению, очень неубедительные доклады министра здравоохранения Украины и министра социальной политики Украины. Отдельно нужно пройтись по всем горизонтали местной власти", — сказал Президент Украины.

Стоит отметить, что Жолнович был назначен на должность главы Минсоцполитики 19 июля 2022 года. А Ляшко с 11 марта 2020 года был главным санитарным врачом Украины, а 20 мая 2021 года возглавил Минздрав.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине будут кардинальные изменения в отношении МСЭК. На сайте Президента Украины появился указ №732/2024 О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 октября 2024 года "О противодействии коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов".

Документ предусматривает немалое количество проверок и ликвидацию комиссий. Подробнее о ситуации читайте по ссылке.



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Источник: https://www.president.gov.ua/news/ye-sotni-faktiv-ochevidno-neobgruntovanih-invalidnostej-u-po-93981
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