Данилов все-таки уезжает в Молдову. Что сказал по этому поводу Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что бывший секретарь СНБО Алексей Данилов будет продолжать работу в интересах Украины, однако на дипломатическом направлении.

Алексей Данилов

Как подчеркнул глава Украины, он уже согласовал кандидатуру Данилова на должность посла в Молдове.

По словам Зеленского, Данилов так видел свою дальнейшую работу в интересах страны.

"Он говорил мне именно о таком видении своей дальнейшей работы на Украине", — подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский обратил внимание на то, что из-за двустороннего взаимодействия, а также в связи с вызовами безопасности Молдова является для Украины чрезвычайно важным государством.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и заявил, что он продолжит свою работу на дипломатическом фронте.

Сначала появилась информация о том, что Данилов отправится работать послом в Норвегию. Тем не менее, 29 марта появилась информация о том, что он станет послом в Молдове.

В пользу этой версии свидетельствовал опубликованный указ президента Владимира Зеленского, которым он уволил Марка Шевченко с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова. Известно, что Шевченко работал послом в этой стране с 2020 года.

При этом бывший посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что Молдова является очень сложной страной для работы, особенно в контексте того, что там придется иметь дело с российской агентурой. Он подчеркнул, что Шевченко очень хорошо справлялся с работой в должности посла. Чалый предположил, что ему помог многолетний опыт, а также знание языка страны пребывания.