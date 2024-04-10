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Будет ли мобилизация женщин: в ЦПД дали окончательный ответ

Центр противодействия дезинформации прокомментировал информацию о мобилизации женщин, которая якобы присутствует в новом законопроекте о мобилизации в Украине.

сегодня, 16:08
Автор:
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Slava Kot
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Среди украинских и зарубежных СМИ распространилась информация о том, что в новом законопроекте о мобилизации в Украине предусмотрена мобилизация женщин. На такие сообщения отреагировали в Центре противодействия дезинформации СНБО (ЦПД).

Будет ли мобилизация женщин: в ЦПД дали окончательный ответ

Мобилизация женщин в Украине. Фото из открытых источников

В сеть попала информация, что в Украине готовят изменения по мобилизации женщин, которая будет проходить по образцу Израиля. В Центре противодействия дезинформации опровергли такие сообщения, назвав их фейковыми и заявили, что этот вопрос не стоит на повестке дня.

"В настоящее время активно распространяется информация, что якобы в Украине собираются внести изменения в законодательство по мобилизации женщин. Вопрос мобилизации женщин сегодня не актуален и не рассматривается органами власти. Женщины могут мобилизовываться в Сила обороны Украины исключительно добровольно. Другое — не планируется", — сообщили ЦПД.

В Центре противодействия дезинформации призвали доверять только верифицированным источникам информации.

Напомним, что Верховная Рада рассматривает законопроект о мобилизации, который, по словам народных депутатов, будет поставлен на голосование 10-11 апреля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что капитан ВСУ отреагировал на изменения в законопроект о мобилизации в Украине. По его словам, новые пункты создают дополнительные условия для уклонистов, чтобы избежать мобилизации. Кроме того, есть проблемы с демобилизацией военных. Офицер ВСУ призвал власть быть честной и назвать точное количество времени, которое нужно ждать солдатам для демобилизации.

Также "Комментарии" писали о том, кто будет отсрочку согласно новому законопроекту о мобилизации в Украине.



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