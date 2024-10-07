Буданов не уйдет по-тихому, как Залужный: с какой дилеммой столкнулся Офис президента

Компания "Спецтехноэкспорт", ранее подчинявшаяся Главному управлению разведки, а сейчас находящаяся под управлением Министерства обороны, задолжала государству 800 миллионов гривен. Эта информация получила огласку в СМИ и привлекла внимание на фоне слухов о возможных увольнениях руководителя ГУР Кирилла Буданова и министра обороны Рустема Умерова, сообщила в эфире Radio NV журналистка и член антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко.

Кирилл Буданов

По ее словам, в последние недели активно обсуждаются сложности в отношениях между Будановым и Офисом президента. Хотя эти отношения с главой ОП Андреем Ермаком и раньше нельзя было назвать дружественными, а скорее конкурентными. Вывод "Спецтехноэкспорта" из-под контроля ГУР может свидетельствовать о попытке ограничить влияние Буданова, теряющего свою субъектность и контроль над важными процессами, в частности, поставкой боеприпасов.

Что касается возможного увольнения Умерова, то источники журналистки утверждают, что президент, возможно, уже принял такое решение, но пока нет готовой кандидатуры на его замену. В случае с Будановым ситуация выглядит иначе: кандидат на его место вроде бы есть, но возникает вопрос, какую роль отвести самому Буданову дальше. В отличие от других чиновников, он вряд ли пойдет тихо, как, например, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, назначенный послом в Лондоне.

Николаенко отмечает, что Буданов зарекомендовал себя как независимый игрок, в том числе в медийном пространстве. Офис президента долго поддерживал его, особенно для уравновешивания популярности Залужного. Однако, говорит журналистка, Банковая, вероятно, уже не заинтересована в дальнейшей поддержке Буданова. Наибольший вызов для нее теперь состоит в том, как предотвратить его превращение в потенциального оппонента, который может объединить усилия с Залужным.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о главной претензии Офиса президента к Буданову.



