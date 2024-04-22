Безуглая заявила, что остается в «Слуге народа» и объяснила свое решение

Народный депутат Марьяна Безуглая, которая еще в январе заявила о том, что выходит из партии и фракции "Слуги народа", сообщила, что она приняла решение остаться во фракции.

Марьяна Безуглая

По ее словам, она остается во фракции, чтобы решением о своем выходе не подводить президента Владимира Зеленского в трудные времена.

"Можно было бы скандалить, требовать, чтобы одну именно меня отпустили, но зачем. Если просят не качать и так сложную ситуацию",

– заявила Безугла.

Она заявила, что во фракции ей многое не нравится, однако она попытается сделать все, что в ее силах, чтобы улучшить ситуацию.

При этом Безугла добавила, что не будет возвращаться в партию "Слуга народа".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что еще в январе, после того, как Безуглая попала в ряд скандалов из-за того, что она выступала против тогдашнего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, она сообщила, что выйдет из партии и фракции "Слуга народа". Тогда ее поведение было токсичным даже для родной фракции, где часть народных депутатов критиковали ее действия.

Из партии "Слуга народа" Безуглую исключили оперативно, а вот с выходом из фракции все как-то не складывалось. В частности, на одном из заседаний руководство Верховной Рады сообщило, что заявления от Безуглой на выход из фракции "Слуга народа" не поступало. Впоследствии сама нардеп сообщила , что ее заявление завернули из-за неправильного оформления. Безуглая подчеркнула, что ее не отпускают из фракции. И все вопросы должны по этому поводу идти не к ней, а к руководству фракции.

Кроме того, Безуглая добавила, что из партии "Слуга народа" она вышла, все формальности были выполнены.