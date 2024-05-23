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Безуглая шокировала сообщение о том, кто «рвется» в министры обороны

Народный депутат Марьяна Безугла заявляет, что генерал Руслан Хомчак хочет стать следующим министром обороны

23 мая 2024, 17:05 comments3009
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявила в Фейсбуке народный депутат Марьяна Безуглая, якобы генерал Руслан Хомчак хочет стать следующим министром обороны.

Безуглая шокировала сообщение о том, кто «рвется» в министры обороны

Руслан Хомчак

"Итак, Руслан Хомчак при поддержке Главнокомандующего ВС Украины Александра Сырского рвется в министры обороны",
– заявила Безугла.

По этому поводу нардеп даже организовала на своей странице в Фейсбуке голосование и спросила, хотят ли украинцы видеть Хомчака на должности министра обороны, или нет.

Пока 90% опрошенных отмечают, что они против того, чтобы Хомчак возглавил министерство обороны. В комментариях к сообщению они указывают на то, что якобы именно Руслан Хомчак несет полную ответственность за "Иловайский котел" и гибель украинских военных.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что по информации журналиста Юрия Бутусова, после отставки Александра Кубракова, министерство инфраструктуры может возглавить действующий министр обороны Рустем Умеров. Якобы на должность министра обороны на Банковой ищут понравившегося украинцам медийного военного. Впрочем, в СНБО категорически опровергали такие заявления. Там даже подчеркивали, что такими заявлениями Бутусов играет в пользу врага, ведь речь идет о должности министра обороны, которая во время войны очень важна.

Кроме того, Безуглая неоднократно попадала в скандалы, связанные с военным руководством страны. Она когда-то даже организовывала опрос по поводу того, хотят ли украинцы отставки Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и того, кто его может заменить. Сейчас Безуглая выступает уже против Сырского и критикует его за создание так называемой "генеральской фракции".




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0AeJLHc7r81Zmg4Dq3waEZ67BRD3GazsixpT96zBPRhdsqwB3QnXd7QA9hRkPSTF1l
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