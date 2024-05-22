Безуглая набросилась на Сырского и его «генеральскую фракцию» с обвинениями

Нардеп Маряна Безуглая обвинила Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в том, что он никоим образом не отреагировал на ее непубличные обращения и проигнорировал критические проблемы.

Сырский и "генеральская фракция"

При этом Безуглая утверждает, что есть определенная так называемая "генеральская фракция" в составе Баргилевича, Павлюка, Сырского и Содоля, которые якобы снижают шансы на перемены и победу.

При этом нардеп утверждает, что при руководстве начальника Генштаба Баргилевича бюрократия увеличилась вдвое. Якобы он закрыл ИТ подразделения и уничтожил ТРО.

"Павлюк – командующий Сухопутными войсками. Просто миньоны со склонностью к нервным срывам на подчиненных. Практически отсутствие подготовки людей перед отправкой в бригады. Попытки создать как можно больше новых бригад, чтобы пристроить штабы, больше штабов, а не учить пехоту и давать на пополнение. Еще штабы! Имитация бурной деятельности – наше все",

– заявила Безуглая.

При этом нардеп обвинила самого Главкома Сырского в сокрытии правды, разрыве подразделений, ручном контроле и российской жестокости, а также в выжигании всех конкурентов и креативных в армии.

"Смена комбригов и комбатов происходит так быстро, что они не успевают познакомиться с подразделением, а уже виноваты. Уничтожение десантников прямо сейчас, чтобы превратить в сухопутные войска и еще многое другое, а также все то, что у всех его миньонов, потому что авторитаризм решений ГК зашкаливает, и все в ВСУ — это сейчас лицо Сырского",

– заявила Безуглая.

Кроме того, она рассказала и о руководителе фронта Содоле, которого назвала "кулуарным мясником ".

"Что делать? Добиваться, чтобы все эти касты ушли и уже никогда не принимали ключевые решения. Вырвать из их лап ВСУ. Дальше только новое поколение. Кто вырос в войну с 2014 года. Без московских училищ и звезд времен Януковича. Хватит",

– заявила нардеп.

По ее словам, если в этом году не произойдет перестройка штабов ВСУ, то Украине придет конец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Безугла раскритиковала Содоля.