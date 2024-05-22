Безуглая набросилась на Сырского и его «генеральскую фракцию» с обвинениями

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Ткачик Олеся
Нардеп Маряна Безуглая обвинила Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в том, что он никоим образом не отреагировал на ее непубличные обращения и проигнорировал критические проблемы.
Сырский и "генеральская фракция"
При этом Безуглая утверждает, что есть определенная так называемая "генеральская фракция" в составе Баргилевича, Павлюка, Сырского и Содоля, которые якобы снижают шансы на перемены и победу.
При этом нардеп утверждает, что при руководстве начальника Генштаба Баргилевича бюрократия увеличилась вдвое. Якобы он закрыл ИТ подразделения и уничтожил ТРО.
При этом нардеп обвинила самого Главкома Сырского в сокрытии правды, разрыве подразделений, ручном контроле и российской жестокости, а также в выжигании всех конкурентов и креативных в армии.
Кроме того, она рассказала и о руководителе фронта Содоле, которого назвала "кулуарным мясником ".
По ее словам, если в этом году не произойдет перестройка штабов ВСУ, то Украине придет конец.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Безугла раскритиковала Содоля.
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