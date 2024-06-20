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Главная Новости Политика Украины 2024 Безуглая имеет другую информацию о демобилизации, чем ее коллеги в ВР
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Безуглая имеет другую информацию о демобилизации, чем ее коллеги в ВР

Марьяна Безуглая отрицает, что Верховная Рада рассмотрит законопроект о демобилизации, если в Украине будут сохранены высокие темпы мобилизации.

сегодня, 08:55
Автор:
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Slava Kot
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Члены Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко и Ирина Фриз заявили, что на рабочей группе Минобороны и Генштаба обсуждалась возможность демобилизации при сохранении высоких темпов мобилизации в Украине. На эту информацию отреагировала нардепка Марьяна Безуглая, которая отрицает слова коллег.

Безуглая имеет другую информацию о демобилизации, чем ее коллеги в ВР

Народная депутат Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Народный депутат из фракции "Голос" Роман Костенко рассказал, что "Генеральный штаб удовлетворен темпами мобилизации", которая превысила предыдущие ожидания. По его словам, если до конца лета будет сохранен темп, то в Верховной Раде начнут нарабатывать законопроект о демобилизации.

Эти слова подтвердила депутат "Европейской Солидарности" Ирина Фриз. По ее словам, динамику мобилизации будут отслеживать в течение 3-4 месяцев начиная с мая, и если она будет иметь положительную характеристику, то в октябре появится законопроект о демобилизации.

Однако народный депутат "Слуги народа" Марианна Безуглая отрицает слова коллег и заявила, что демобилизации в Украине не будет.

"Это неправда. Мобилизация выросла, также уже имеется эффект рекрутинга, но никакой демобилизации не рассматривают", — сообщила Безуглая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде объяснили, кто и почему решил убрать пункты о демобилизации из вступившего в силу нового закона о мобилизации в Украине. По словам нардепа, это было сделано по просьбе министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде рассказали, будут ли снижать мобилизационный возраст во время войны.




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