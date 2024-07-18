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Арахамия объяснил, почему откуп от криминала не зрада

Нардеп Арахамия подчеркнул, что заключение соглашения является правом, а не обязанностью прокуратуры

сегодня, 17:40
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Ткачик Олеся

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 11340, предусматривающий соглашение со следствием по коррупционным преступлениям. Таким образом, коррупционеры могут договориться со следствием и "откупиться" за коррупцию заплатив сумму, предусмотренную за определенный вид преступления.

Арахамия объяснил, почему откуп от криминала не зрада

Давид Арахамия

После этого в соцсетях поднялся шквал критики депутатской инициативы. В частности, отмечалось, что "мажоры" получат право совершать преступления, потому что всегда смогут заключить соглашение и откупиться.

Впрочем, как заявил в Телеграмме глава фракции "Слуга народа" нардеп Давид Арахамия, на самом деле никакой зрады нет.

"Депутаты вообще не поднимали вопроса соглашения со следствием в коррупционных правонарушениях. Это произошло от наших партнеров в рамках обязательств Ukraine Facility Plan. Сегодня голосовали правительственную версию, потому что правительство определено переговорщиком с ЕС по этому плану", — отметил нардеп.

Хотя эту информацию в Телеграмме опроверг нардеп Ярослав Железняк.

"Так, коллеги не смешите. Требование принять закон о соглашениях со следствием по коррупционным преступлениям правда является требованием Ukraine Facility. Но сам текст именно в таком плохом виде писал правительство, именно Минюст, и явно не под нормальные консультации с коллегами от международных партнеров. Просто внесли под номером 11340, который сегодня после всех оговорок протащили в первом чтении. То есть написали заведомо плохой текст, потом сообщили партнерам, и сейчас хотите прикрыть свой зашкварь их позицией, которую не спрашивали", — заявил Железняк.

При этом Арахамия подчеркнул, что соглашение – это право прокуратуры, а не обязанность. Кроме того, депутат выразил надежду, что сегодня ни у кого, особенно в среде общественных активистов, нет сомнений в добродетели и профессионализме руководителя САП Александра Клименко.

"Финальная версия законопроекта все равно будет проходить зачет от международников. Если гражданское общество считает этот законопроект изменой, он имеет право и возможность предоставить свои аргументы представителям посольств и международных организаций. Но я уверен, что все будет хорошо доработано до второго чтения, как это было уже много раз в подобных ситуациях", — заявил Арахамия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВР сделала первый шаг к возможности откупа от криминала.




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Источник: https://t.me/David_Arakhamia/379
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