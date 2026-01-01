Политические итоги-2025 и почему 2026-й станет еще сложнее

Политическая жизнь в Украине, несмотря на войну, преподносит сюрпризы. Если политическим итогом 2024-го года для страны было выживание и сохранение государства, то 2025 -й год задал ряд тенденций, которые станут настоящим вызовом в 2026-м.

Политические итоги 2025

"Комментарии" с помощью экспертов выясняли, какие политические события стали настолько знаковыми для украинской политики образца 2025 года, что если и не будут определять политику в новом году, то как минимум станут ориентирами для основных игроков политического ландшафта.

От войны до мира – общество все сильнее требует мира

Наиболее очевидной тенденцией политической жизни и внутренней политики с осени стало желание украинцев жить не в условиях постоянной войны, а хотя бы "плохого", но мира. Правда не все эксперты считают, что подобное реально.

По мнению директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика, стартовал условный "мирный трек" после встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкоридже 15 августа. С этого момента возобновились коммуникации между Соединенными Штатами Америки и Россией.

"Это стало результатом фактически крушения концепции "коллективного Запада" и даже международного права, что особенно заметно после тарифной войны, устроенной президентом США ранее. Но также эти события посеяли зерна надежды на мир в Украине", — пояснил "Комментарии" Кулик.

Политический эксперт Константин Матвиенко отметил, что события на фронте для Украины в 2025-м году развивались средне, что особенно заметно на фоне изменения отношения общества к мобилизации. Ухудшили ситуацию и постоянные скандалы с коррупцией, но при этом наиболее боеспособные части ВСУ продолжают сражаться.

"Оснований для мира очень мало, и причина тому – нацеленность Путина на уничтожение Украины. Он не будет ни с кем договариваться. Он хочет тянуть время, прикрываясь переговорами, и одновременно бить по Украине – энергетике, инфраструктуре, мирным объектам, мирным людям. Его цель – уничтожение Украины", — подчеркивает собеседник "Комментарии".

Политический эксперт Олег Постернак также отмечает психологическую усталость общества от войны, которая в этом году впервые перестала быть маргинальной темой и стала частью официального, медийного и политического дискурса.

Эксперт связывает общественную усталость с противоречивой деятельностью ТЦК и СП, проблемами с мотивацией и мобилизацией, колоссальным ростом запроса на справедливость и четкие горизонты будущего. Пусть при этом было много событий военного характера, способствовавших воодушевлению — уникальная операция СБУ "Паутина", Добропольская операция ВСУ, вытеснение врага из Сумщины, Купянска и т.д.

"Произошла переоценка войны: от "победы любой ценой" до "справедливого завершения", "мира через силу", "длительного мира с гарантиями безопасности". Мирный трек не является пугающей капитуляции и стал рациональной необходимостью для выживания нации. Этому способствовали публичные заявления украинского военно-политического руководства о готовности к переговорным форматам при гарантиях безопасности", — подчеркивает собеседник "Комментарии".

Публичные протесты в условиях войны

Несомненно, ярким политическим событием стала попытка власти взять под контроль антикоррупционные органы в лице НАБУ и САП.

Так, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект № 12 414, который значительно расширял полномочия Генерального прокурора и делал НАБУ и САП зависимыми от него и СБУ. В частности, генпрокурор мог передавать дела от НАБУ другим правоохранительным органам, подписывать подозрения и закрывать дела.

Все это вызвало резкую и быструю реакцию по многим фронтам, К примеру, некоторые банковские организации напрямую связали независимость НАБУ от Офиса генпрокурора с возможностью получения Украиной новых финансовых траншей. Но главное – против выступило само украинское общество, организовавшее масштабные уличные протесты и в результате уже 31 июля новый законопроект отменил принятый 9 днями ранее № 12 414.

Константин Матвиенко видит в попытке переподчинить НАБУ и САП предтечу более серьезного коррупционного скандала, который позднее вызвал настоящий политический кризис в Украине, последствия чего общество будет ощущать и в будущем году.

Олег Постернак назвал протесты в поддержку НАБУ, получившие название "картонный Майдан", феноменом устойчивой политической культуры украинцев. Так, по словам эксперта ранее антикоррупционная тема воспринималась обществом как элемент межэлитной борьбы, но протест молодежи и креативного класса в июле 2025 г. помог антикоррупционной вертикали удержать процессуальную автономию.

"Это не позволило повлиять на европейские перспективы Украины. Собственно, грубо говоря, спасло демократическое и европейское "лицо" Украины. В конце концов, Зеленский смог стабилизировать общественные настроения, отыграть через парламент ситуацию назад с отменой принятого ранее закона об ограничении полномочий НАБУ и САП, хотя это не уберегло его окружение от громкого скандала — дел Тимура Миндича и Алексея Чернышева", — подчеркнул эксперт.

Миндичгейт и падение Андрея Ермака

Логичным продолжением летней атаки НАБУ, назвал Константин Матвиенко публикацию аудиозаписей с бизнесменом Тимуром Миндичем. Все это вызвало в стране настоящий политический кризис, и стоило должности Андрею Ермаку, руководителю Офиса президента Украины.

"На мой взгляд, подобные вещи правильнее публиковать после предъявления обвинения и начала рассмотрения в суде", — подчеркнул эксперт несколько преждевременный характер публикации аудиозаписей.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отметил, что скандал не просто привел к отставке Андрея Ермака, но фактически спровоцировал политический кризис. По его словам многие политические игроки начали "свою игру", часто рискованную, и Украину вполне может ожидать переформатирование власти.

По словам Олега Постернака, 2025-й год прошел под знаком кадровой турбулентности в исполнительной власти и силовом блоке. Ротация Кабмина и назначение нового премьера Свириденко должны были сбалансировать систему власти в условиях военного напряжения, однако они стали лишь инструментом очередного усиления экс-главы ОП Ермака. В конце концов, все закончилось потерей им должности и усилением таких фигур, как Кирилл Буданов, Давид Арахамия и Михаил Федоров.

"Несмотря на то, что исчезла иллюзия монолитности президентской вертикали, конкуренция между неформальными центрами влияния не перешла в открытую фазу. Вероятнее всего, это произойдет уже в условиях электоральной президентской кампании, которая нам светит в 2026 году", — пояснил эксперт.

Также по мнению Олега Постернака, кроме кадровых ротаций во власти, 2025 год запомнится как тяжелый год для местного самоуправления с двух ключевых точек зрения: бюджетной стабильности и давления со стороны центральной власти. Так, хотя рост доходов местных бюджетов частично компенсировал вызовы и позволил более-менее поддерживать социальные услуги и инфраструктуру, но не устранил напряжения в отношениях с центральной властью.

О последнем говорят лишение гражданства мэра Одессы Труханова, коррупционный скандал в мэрии Киева и конфликты по линии Кличко – Ткаченко. Мэры других городов (например, мэр Ивано-Франковска Марцинков) заявляли о беспрецедентном давлении, подкупе депутатов и дискредитации местных властей.

Старт выборов, которые пройдут в 2026-м, вероятно даже во время войны

По мнению Виталия Кулика, политический кризис, вспыхнувший в Украине в 2025-м году, возобновится после Нового года и во многом будет сосредоточен вокруг выборов, причем вероятно, что даже война не помешает их проведению. Собственно, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Верховной Раде приступают к подготовке к возможному обсуждению вопроса проведения выборов Президента Украины в условиях военного положения.

Олег Постернак отмечает, что старые властные и оппозиционные партии в 2025 году пытались перейти в режим предстартовой мобилизации, делая акценты на работе в округах, поддержке фронта, волонтерских инициативах, поиске потенциальных спонсоров. Хотя показатели их положительного восприятия (традиционно, как и парламента в целом) оставляют желать лучшего.

По словам эксперта, ни у Порошенко, ни у Тимошенко, ни у Кличко нет шансов повторить свои электоральные результаты 2019-2020 гг. Вместе с тем, многие потенциальные новые игроки политического процесса вели себя осторожно и стратегически выверено.

"Залужный сосредоточился на позиционировании себя в качестве эксперта с опытом главкома через выступления на конференциях и цитируемые статьи, Буданов – выступил в роли действенного государственника через эффективную деятельность ГУР МО и медийные интервью, Белецкий – через удачную политическую рекламу ІІІ армейского корпуса. Притула и Стерненко – через волонтерские инициативы и сборы. Отдельной группой политической активности рано или поздно станут военные. Полученный медийный капитал могут использовать в политических целях депутаты Гончаренко и Железняк", — перечислил перспективы новых игроков Олег Постернак.

В то время партия власти, по его мнению, пришла к очевидной кризисной точке своего функционирования. Причины тому – многочисленные выходы из фракции "Слуга народа" и вообще желания многих ее депутатов покинуть Раду, отсутствие адекватной коммуникации с Банковой и неудобное положение, в которое последняя поставила монобольшинство летом, заставив голосовать за закон о процессуальном подчинении НАБУ и САП — Офису генерального прокурора.

По мнению Константина Матвиенко, выборы окажутся серьезным вызовом для власти. Так, на фоне Миндичгейта рейтинг президента прекратил свой рост, что особенно заметно после увеличения его поддержки после скандала с Дональдом Трампом.

"У него есть неплохие шансы, но только, если выборы пройдут во время войны, в случае если избирательная компания пройдет в мирный период – будет куда сложнее", — подчеркнул собеседник "Комментарии".

Впрочем, шансы президента выглядят в любом случае куда лучше, чем у его партии, которой необходимо провести полный ребрендинг и реорганизацию. Правда, как именно это сделать – непонятно, к примеру, попытаться вновь использовать имидж президента, например, став "Блоком Зеленского", не выйдет, так как "именные" блоки запрещены.

У "старых" игроков вроде "Батькивщины", "ЕС" и "Голоса" шансов по мнению Константина Матвиенко больше.

"Батькивщина" на протяжении всего года поддерживала бизнес, ветеранов, социальные инициативы. "Евросолидарность" и "Голос" не поддержали госбюджет-2026, который не увеличил финансирование военных, хотя бы до уровня инфляции. В условиях, когда голоса фактически были куплены за 200 тысяч гривен на каждого парламентария – во всяком случае именно так будет восприниматься обществом", — отметил Константин Матвиенко.

В целом, можно констатировать, что уходящий год стал переломным сразу по нескольким позициям, главный из них пока – возврат в Украину политической борьбы и гражданского общества, ярко проявившего себя во время попытки "подмять" НАБУ. Подобная ошибка может дорого обойтись президенту, возможно, вплоть до проигрыша на очередных выборах, вероятность и необходимость которых становится с каждым днем все очевиднее. Пока главе государства удалось погасить пожар политического кризиса, но возможно, пламя просто собирает больше кислорода в виде неких неизвестных пока "козырей" у НАБУ, чтобы ярче разгореться в 2026-м году.