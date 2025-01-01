Украина выстояла и имеет политическое будущее – какие итоги 2024 года

"Комментарии" продолжают подводить итоги 2024 года – каким был этот год для украины и украинцев. И надо сказать, что по мнению наших собеседников уходящие 12 месяцев были непростыми, полными как успехов, так и неудач, которые закладывают фундамент на будущее.

Политическое будущее Украины: что стало результатом 2024 года

Украина выстояла

Украина остается функциональной страной с работающими социальными системами — медициной, образованием, пенсионным обеспечением, государственными институтами, Вооруженными силами, экономикой. И это несмотря на продолжающуюся уже третий год полномасштабную войну с Россией.

"Украина продолжает оставаться функционирующим государством, находящимся в тяжелом кризисе, во многом из-за вторжения РФ, но полноценно функциональным государством", — подчеркивает директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Смена политического вектора – от войны к миру и обновлению власти

Следующим важным итогом 2024-го политический эксперт Олег Постернак назвал "Комментарии" возврат в повестку дня собственно политики, которая ранее в условиях войны была большой роскошью и позволить себе ее могут лишь глубоко демократические народы. Оказывается, украинский народ один из таких. Как бы инстинкт самосохранения и здравая самоцензура не останавливала политиков и активных граждан от конфликтных коммуникаций, год оказался богатым на них, подчеркивает эксперт.

"Главным политическим итогом года я бы назвал эволюцию публичной позиции Президента Зеленского и его Офиса в отношении мирного трека с РФ. 2024-й год стал годом большей реалистичности оценок и скромности ожиданий, ранее характеризующихся мечтами о безоговорочной победе, надеждами на контрнаступление и внутренний коллапс России", — отметил "Комментарии" Олег Постернак.

Солидарен в этом вопросе с коллегой Руслан Бортник отметивший, что в этом году большинство украинцев стали выступать за завершение войны и ведение переговоров. Хотя в 2022-2023 годах большинство жителей страны было за победу до победного конца.

"Усталость общества, разочарование ситуацией на фронте, исчерпание моральных, экономических, демографических ресурсов ведет к тому что общество выступает все больше за переговоры. А это подталкивает государство к смене политического курса"

И действительно, эксперты видят все больше признаков того, что со вступлением на пост президента США Дональда Трампа переговорный процесс между Украиной и Россией может активизироваться.

Как отмечает Руслан Бортник, в 2024-м году отчетливо наметилась тенденция смены политических симпатий украинцев. Так, если в 2022-2023 годах несомненным национальным лидером воспринимался президент Владимир Зеленский, теперь на эти роли выдвинулись скорее боевые генералы – Валерий Залужный и Кирилл Буданов.

"Все это позволяет говорить о выборах, к которым приближают или подталкивают политическую систему, так как ни парламент, ни президент не отображают большую часть общественных настроений", — резюмирует собеседник "Комментарии".

Олег Постернак также отмечает изменение в политической системе страны и росте вероятности проведения выборов и замены власти. По его словам смена Главкома ВСУ в феврале стала предстартовой площадкой для разговоров о политической амбиции Валерия Залужного, ставшего послом Украины в Великобритании, но з азартом погрузившегося в активность (выход книги, интервью ведущим изданиям, выступления на форумах и т.д.).

"Социологические исследования фиксируют становление должного электорального рейтинга у бывшего Главкома, что становится определенным образом вызовом для Президента Зеленского и его окружения в реализации стратегии переизбрания", — подчеркивает Олег Постернак.

Усиление власти президента

Но несмотря на изменение настроений в обществе и падение электоральных симпатий президента Владимира Зеленского, его властные позиции в 2024-м году только укреплялись. Это и изменения в Вооруженных силах Украины, сохранение влияния на парламент, переформатирование правительства.

"В течение года система достаточно серьезно поменялась в кадровом смысле, и смена послов в конце года стала просто своего рода вишенкой на торте", — отмечает Руслан Бортник.

Олег Постернак также отметил кадровые пертурбации в среде украинской власти, которые сопровождали определенные периоды в 2024-м году. Это обновление Кабинета Министров, смена генерального прокурора, скандалы с депутатами Рады (Дмитрук, Тищенко и т.д.) очевидно, не добавляли стабильной и устойчивой позиции власти. Вместе с тем, в среде украинской власти сформировалась группа профессиональных силовиков и менеджеров, которые своей активностью удерживают авторитет государственных институций в глазах общества (к примеру, Буданов, Федоров, Малюк, Камышин).

ГУР МО и СБУ продолжает глубокие в тылу врага акции, сопровождающиеся существенным уроном для врага. "Оборонпром" Украины отмечен новыми инновационными достижениями (морские дроны, ракета-дрон "Паляница", отечественные баллистические ракеты и т.д.), позволяющими частично перекрыть ожидания ослабления западной военно-технической помощи.

Курская операция — главный успех на международной арене

Также Олег Постернак особо отметил как ключевой военно-политический итог года стала немного дерзкая и довольно разумная со стратегической точки зрения Курская операция Сил Обороны Украины. Впервые со времен Второй мировой войны иностранная армия зашла на международно признанную территорию России и смогла взять под контроль более трети области.

"В 2024-м все больше фактов указывало на целенаправленное и справедливое перенесение военных действий на территорию России. Операция позволила вернуть значительное количество украинских военнопленных, стала репутационным ударом по российской армии и спецслужбам врага, вызвала определенное замешательство в среде российской элиты в отношении устойчивости путинской идеологии властвования, подкосило имперский угар диктатора РФ, метающего бисер перед Китаем и странами Глобального Юга", — подчеркнул эксперт.

Экономические итоги – удар по бизнесу

В экономической сфере наиболее важным итогом 2024 года экономический эксперт Даниил Монин назвал рост налогов через законопроект №11416-д, что по мнению собеседника "Комментарии" является абсолютно немотивированным решением.

"Деньги от роста налогов не требовались в 2024-м, а на будущий 2025-й у Украины есть гарантированные деньги от G7 на сумму 50 млрд дол., однако власти почему-то предпочитают пытаться обложить налогами малый бизнес и криптоактивы вместо снижения расходов госбюджета. Например, в виде банковской системе, зарабатывающей до 200 млрд грн на госбюджете через ОВГЗ. Это выглядит скорее, как попытка монополизировать другие каналы движения денег, чтобы деньги были только в банковской системе, и они паразитировали в ещё больших объемах", — говорит о негативной роли данного законопроекта в будущем году собеседник "Комментарии".

Ранее "Комментарии" более подробно рассматривали экономические итоги 2024 года, которые во многом можно назвать экономическим чудом, особенно в период полномасштабной войны.